«Ситуация аховая, драматичная, мутная»: градоначальница Симферополя просит накинуть две недели к четырём проваленным месяцам

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко, приступившая к изучению проблем города в начале ноября, заступившая на свой пост в середине декабря и поообещавшая в январе разобраться с коммунальной системой крымской столицы в течение недели, выслушала сегодня мнение главы Крыма о состоянии ЖКХ крымской столицы и, в частности, о работе управляющих компаний.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в ходе выездного правительственного совещания в Симферополе Сергей Аксёнов констатировал разруху в коммунальной системе города и коллапс в работе управляющих компаний.

Предыдущая аналогичная реакция на состояние городского хозяйства прозвучала от главы республики во время ноябрьского выездного совещания по проблемам крымской столицы.

«Что касается работы управляющих компаний – ситуация аховая, драматичная. Никакой критики работа управляющих компаний не выдерживает. Единичные примеры хорошего качества проведения уборки, ухода за придомовыми территориями. С прошлого нашего выездного Совмина большинство поручений не выполнено. В основном это касается управляющих компаний – наших МУПов. Я прошу провести тотальную проверку финансовой деятельности. Ситуация мутная во всех МУПах без исключения», – сделал вывод Аксёнов, заметив, что по некоторым руководителям уже сам принял решения.

В свою очередь, глава администрации Симферополя Наталья Маленко попросила у главы республики ещё две недели, за которые она попытается выработать план решения это тяжёлой и застарелой городской проблемы и даже что-то уже сделать хотя бы в кадровой её части.

«Мы провели совещание с управляющими компаниями и приняли формулу: если глава республики будет ездить по Симферополю и тыкать нас носом в то, что у нас лежит под ногами, такие люди работать не будут. Две недели прошу у вас для того, чтобы наметить план работы в разрезе каждого дома, каждого подъезда в наших жилсервисах. Если этого не получится – работать будут другие люди», – пообещала Маленко.

Напомним, в середине января глава администрации города уже обещала разобраться с городской коммунальной системой, однако заявила, что для этого ей потребуется участие главы республики и дополнительное изучение работы коммунальных служб других городов.

«Вопрос очень серьезный, поэтому глава республики дал поручение до среды следующей недели подготовить список по потребности (уборочной техники и человеческого ресурса). Со среды следующей недели будет понятно, в каком направлении и какими силами нам необходимо двигаться», – объяснила Маленко и добавила, что увлеклась опытом столицы Башкирии в этой сфере.

«Для меня очень важен опыт Уфы. Наверное, нам необходимо посмотреть еще опыт других городов», – заявляла Маленко.

Судя по всему, градоначальнице пока не помогли ни участие главы Крыма, ни уфимский опыт.

Наталью Маленко на пост главы администрации предложил глава республики Сергей Аксёнов после скандального увольнения прежнего градоначальника Игоря Лукашёва, который за год провалил всю работу. При назначении Лукашёва Аксёнов расхваливал его как инициативного руководителя.

Заметим, что Маленко вступила в должность градоначальника после победы в конкурсе над никому неизвестным безработным.

«Самое главное – завершить финансовый год, чтобы все жители Симферополя были с теплом, чтобы поехал транспорт и начал вывозиться мусор. Это городское хозяйство», – заявляла Маленко журналистам при вступлении в должность.

Симферополь, Иван Капустин

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