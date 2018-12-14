Кандидат от власти одолела безработного в борьбе за кресло сити-менеджера Симферополя

Депутаты Симферопольского городского совета избрали тайным голосованием главу администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство голосов получила первый заместитель и одновременно врио главы администрации Симферополя Наталья Маленко.

На очередной, сотой по счёту сессии основным пунктом в повестку дня поставили вопрос выборов главы администрации.

Первым взял слово руководитель конкурсной комиссии по отбору претендентов вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

«Конкурсная комиссия определилась с выбором кандидатов на должность главы администрации. Теперь свой выбор предстоит сделать и вам. Новому градоначальнику предстоит сложная кропотливая работа, которая в будущем принесёт свои плоды», – цитирует чиновника Крыминформ.

Следующей выступила кандидат на должность Наталья Маленко и, упомянув для убедительности главу республики, призвала депутатов поддержать её кандидатуру.

«Сегодня ровно месяц, как мы с вами вместе работаем в Симферополе и решаем все возникающие проблемы. Прошу поддержать мою кандидатуру, чтобы мы вместе смогли получить тот результат и решить те задачи, которые перед нами поставил глава республики», – сказала она.

Безработному Олегу Симонову, прошедшему все стадии конкурса и отобранному комиссией вместе с Маленко, по какой-то причине нечего было сказать депутатам.

Народные избранники голосовали отдельно за каждую кандидатуру. Временно неработающий Олег Симонов получил 4 голоса из 30, врио главы города Наталья Маленко – 30 голосов из 31-го.

Напомним, что накануне голосования победитель предварительного конкурса безработный Олег Симонов получил от строгой конкурсной комиссии во главе с Михайличенко 69 баллов, обойдя пятерых конкурентов, кроме другого победителя – Маленко, набравшей 80 баллов.

59-летняя Маленко ранее являлась депутатом и первым вице-спикером Госсовета Крыма, возглавляя в республиканском парламенте фракцию «Единая Россия».

Как сообщал «Новый День», в октябре 2016 года Госсовет Крыма согласовал в один день назначение Натальи Маленко первым вице-спикером парламента, а Игоря Михайличенко – вице-премьером правительства.



Симферополь, Иван Капустин



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