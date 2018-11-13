Первого вице-спикера крымского парламента бросили на спасение Симферополя

Госсовет Республики Крым прекратил полномочия депутата и первого заместителя Председателя Государственного Совета РК Натальи Маленко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение было принято сегодня на внеочередном заседании регионального парламента.

«Прекратить досрочно полномочия Маленко Натальи Фёдоровны как лица, замещающего государственную должность Республики Крым первого заместителя председателя Государственного Совета Республики Крым, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, в связи с ее отставкой по собственному желанию», – говорится в постановлении.

За отставку и прекращение депутатских полномочий 59-летнего руководителя фракции «Единая Россия» проголосовали 58 депутатов и 75.

Наталья Маленко занимала пост первого вице-спикера Госсовета Крыма с октября 2016 года.

Как сообщается, Маленко возглавит администрацию Симферополя.

Напомним, предыдущий сити-менеджер крымской столицы Игорь Лукашёв ушёл со скандалом в отставку по требованию главы Крыма Сергея Аксёнова. Вслед за ним в отставку отправлены все семь его заместителей.

Связано это, по словам Аксёнова, с нерешёнными городскими проблемами: уборкой мусора, транспортным сообщением, с ремонтом дорог, несанкционированной торговлей и многим другим.

«Самое главное – завершить финансовый год, чтобы все жители Симферополя были с теплом, чтобы поехал транспорт и начал вывозиться мусор. Это городское хозяйство», – рассказала Маленко журналистам.

«Я бы хотела начать свою работу с движения вперед, а не с обсуждения, у кого и что не получилось. В той команде, в которой я буду начинать работать, наверное, в течение года мы выйдем на результаты», – заверила бывший вице-спикер и добавила, что сегодня встретится с главой Крыма и наметит первые планы на ближайшие дни.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.11.18

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