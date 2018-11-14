Временная глава Симферополя попросила журналистов не подходить к ней в течение месяца

Временно исполняющая обязанности сити-менеджера Симферополя Наталья Маленко отказалась общаться со СМИ до завершения конкурса на замещение должности главы администрации города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Маленко заявила сегодня журналистам сразу после назначения.

«Прежде чем пообещать что-то симферопольцам, нужно вступить в должность, а это состоится 14 декабря. Готова 14 декабря общаться со всеми СМИ по своему видению в случае, если для меня конкурс пройдет успешно», – высказалась врио.

Озадаченные журналисты отметили при этом, что ранее дата проведения конкурса никем не озвучивалась.

Также туманно Маленко прокомментировала возможные кадровые изменения в новой городской администрации.

«Команда на сегодняшний день формируется. Хотелось бы, чтобы это была профессиональная команда, умеющая, как исполнительная власть, исполнять поставленные задачи», – цитирует чиновницу Крыминформ.

Кроме того, Маленко отказалась давать любые оценки сотрудникам прежней администрации, признавшись что мало информирована: «Сейчас ничего не могу точно сказать по команде. Не хочется никого оценивать, обижать и давать авансов. Я должна понять все задачи, поставленные главой республики, осмыслить. Мне надо познакомиться со всеми, кто работает, нужно понять. Есть люди, которые собираются увольняться, есть те, кто хотят прийти. Это – живой процесс, обычная работа».

Вместе с тем, врио пообещала пару дней подумать и определиться с назначением своих заместителей уже накануне конкурса: «В пятницу, я думаю, мне удастся кого-то уже представить на сессии, которая будет определять конкурс, и принять участие в этом конкурсе».

Уклонившись от кадровых вопросов, Маленко неожиданно заявила, что готова подключить к работе всю крымскую столицу.

«После разговора с главой республики я поняла, что главное, на чём бы я сегодня сделала акцент – Симферополем сегодня занимаются все, и он начнёт меняться в самое ближайшее время», – пообещала временно исполняющая обязанности.

Напомним, сегодня депутаты городского совета Симферополя 29 голосами назначили Наталью Маленко временно исполняющей обязанности главы администрации города. В официальном трудовом контракте она будет значиться как первый заместитель главы администрации города.

До нового назначения 59-летняя Маленко являлась депутатом и первым вице-спикером Госсовета Крыма, возглавляя в республиканском парламенте фракцию «Единая Россия».

Симферополь, Иван Капустин

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