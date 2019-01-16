Градоначальница Симферополя до сих пор не понимает, «в каком направлении двигаться»

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко, приступившая к изучению проблем города в начале ноября, обещает разобраться с коммунальной системой крымской столицы к середине следующей недели.

Однако, по заявлению Маленко, для этого ей потребуется участие главы республики и дополнительное изучение работы коммунальных служб других городов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава администрации сообщила сегодня крымским СМИ.

«Вопрос очень серьезный, поэтому глава республики дал поручение до среды следующей недели подготовить список по потребности (уборочной техники и человеческого ресурса). Со среды следующей недели будет понятно, в каком направлении и какими силами нам необходимо двигаться», – объяснила Маленко и добавила, что увлеклась опытом столицы Башкирии в этой сфере.

«Для меня очень важен опыт Уфы. Наверное, нам необходимо посмотреть еще опыт других городов», – цитирует Маленко Крыминформ.

Ометим, что после скандальной смены градоначальника жители города не увидели никаких изменений в работе коммунальщиков.

Кроме того, ситуация на дорогах, где никак не может завершиться затеянный прошлой администрацией масштабный ремонт, усугубляется снегопадами, с которыми новая администрация не может справиться.

Напомним, Наталью Маленко на пост главы администрации предложил глава республики Сергей Аксёнов после скандального увольнения прежнего градоначальника Игоря Лукашёва, который за год провалил всю работу. При назначении Лукашёва Аксёнов расхваливал его как инициативного руководителя.

Заметим, что Наталья Маленко вступила в должность градоначальника после победы в конкурсе над никому неизвестным безработным.

Как сообщал «Новый День», на примере последней кадровой чехарды в Феодосии, уже отчётливо видно, что Аксёнов не справляется с кадровой политикой в Крыму.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.01.19

Россия отказалась платить Парламентской ассамблее Совета Европы. / Крымские коррупционеры за неполный год украли почти 70 млн рублей. / На Кипре арестовали имущество украинского олигарха по иску российского банка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»