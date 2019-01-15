Аксёнов не справляется с кадрами: Феодосия ждёт третьего главу за два года

Глава Крыма Сергей Аксёнов вынудил подать в отставку руководителя Феодосии Сергея Фомича вместе с председателем городского совета Владимиром Титаренко. Оба написали заявления об увольнении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», отставка состоялась после месяца предупреждений и скандалов в связи с неудовлетворительным управлением местной властью хозяйственной и социальной сферами города.

«В результате проведенного анализа мной было принято решение, и сегодня предложено написать заявление об увольнении главе администрации Фомичу Сергею Викторовичу и председателю городского совета Титаренко Владимиру Валентиновичу. Оба руководителя уже написали заявления», – сообщил Аксёнов.

Причину увольнения глава Крыма сформулировал кратко: «Причина проста – несбалансированность действий органов власти: законодательной и исполнительной. Отсутствие эффективной обратной связи с феодосийцами».

Между тем, за месяц до сегодняшних отставок в Феодосии под руководством Аксёнова прошло выездное совещание, по итогам которого в адрес главы города прозвучали последние предупреждения и было дано 56 поручений к немедленному исполнению.

Нетрудно догадаться, что в итоге 80% заданий оказались невыполненными.

«Срок исполнения данных поручений должен был наступить до окончания 2018 года, однако в связи с недобросовестным и безответственным подходом администрации города большинство вопросов остались нерешёнными», – доложил вице-премьер правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

В целом, и на совещании, и до совещания, к Фомичу и возглавляемой им администрации накопилось претензий от различных крымских ведомств не на одну отставку. Увольнения теперь грозят и всем сотрудникам администрации, которым также поручено срочное выполнение множества задач за короткий срок.

Напомним, Сергей Фомич возглавил администрацию Феодосии в октябре 2017 года. До этого он работал заместителем главы администрации города Станислава Крысина, который был уволен, можно сказать, по тому же сценарию и по тем же причинам.

В свою очередь, Крысин был назначен руководить городом в июне 2016 года после того, как его предшественника Дмитрия Щепеткова сняли с должности и взяли под стражу за подозрение в вымогательстве 300 тысяч долларов.

Отметим, что конкурсные комиссии при назначении и Крысина в 2016, и Фомича в 2017 возглавляла заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк. В частности, о Крысине она высказалась так: «У этого кандидата юридическое и экономическое образование, что очень ценно для такой должности и крайне редко встречается», – намекнув, таким образом, на безальтернативность данного кандидата для Феодосии.

Сегодня временно исполнять обязанности главы администрации Феодосии Аксёнов пока назначил главу администрации села Насыпное Сергея Бовтуненко.

Как сообщал «Новый День», при руководстве главы республики Сергее Аксёнове в Крыму не утихает кадровая чехарда, которая спровождается не менее скандальной – коррупционной.

За четыре года сменилась масса не справившихся со своей работой глав администраций, чиновников и министров, в том числе четыре министра ЖКХ. Два вице-премьера оказались за решёткой.

«Там бесконечная кадровая чехарда. Человек два-три месяца работает замом министра и увольняется. Аксенов так и не смог за четыре года наладить системную работу», – высказал, в частности, мнение о работе главы республики российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя возникшие у Аксёнова электоральные проблемы.

Между тем, в республике сорваны без малого 40 важнейщих проектов Федеральной целевой программы. Причина срыва важных государственных программ не только в некомпетентном руководстве, но и в повальной коррупции в Крыму.

Об этом заявили недавно главы счётных палат Крыма и Севастополя и прокурор республики Олег Камшилов.

Симферополь, Иван Капустин

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