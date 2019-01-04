Коррумпированный Крым – идеальное место для свиданий жуликов-заказчиков и мошенников-подрядчиков

Коррумпированные крымские и севастопольские государственные заказчики в лице местных госпредприятий и властей различных уровней «успешно» используют переходный правовой период в республике и отдельные несовершенства в законодательстве для личного обогащения. В результате чего, срывается выполнение десятков проектов Федеральной целевой программы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявили руководители счётных палат Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Председатель Контрольно-счётной палаты Севастополя Юлия Кокарева среди главных причин неудач в реализации ФЦП назвала отсутствие контроля со стороны власти, несоблюдение законодательства в контрактной системе, привлечение к работам недобросовестных подрядчиков коррумпированными государственными заказчиками.

«Планирование у нас страдает, мы видим это и на этапе предварительного контроля, законодательство в контрактной системе у нас ещё недостаточно соблюдается. Есть огромное количество моментов, которые можно обойти в законе, и недобросовестные заказчики используют эти моменты», – приводит слова госслужащей РИА Новости.

По словам Кокаревой, все эти факторы создают проблемы уже «на стадии проектно-изыскательских работ, планирования необходимого объема закупок для государственных нужд, государственных расходов для закупок, выбора подрядчика, качественного и ответственного».

«И не будем забывать, что такое явление, как коррупция, у нас существует», – добавила глава Контрольно-счётной палаты Севастополя.

Со своей стороны, главе Счётной палаты Республики Крым Анатолию Заиченко почти нечего было добавить к словам коллеги. Он лишь отметил, что все крымские проблемы аналогичны севастопольским.

«В Республике Крым тоже есть, над чем ещё работать. В обязательном порядке вопросы стратегического аудита… Проблемы одни и те же», – признал Заиченко и подверг критике исполнительную власть Крыма за то, что она не выстроила систему внутриведомственного контроля.

«Потому что, когда мы приходим к конкретным субъектам с контрольными мероприятиями и видим высокий уровень внутриведомственного контроля, и есть результаты, мы стараемся всегда эти результаты отмечать как позитивный фактор. Мы стараемся всегда такие учреждения выделять с лучшей точки зрения», – указал глава палаты.

Напомним, по данным заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, без малого 40 проектов ФЦП в Крыму полностью сорваны и по ним вновь необходимо проводить конкурсные процедуры.

Стоит отметить, что, пожалуй, впервые в Крыму из уст глав счётных палат публично прозвучали обвинения в адрес региональных заказчиков в недобросовестности, а не только в некомпетентности.

Между тем, в правительстве Крыма и экспертных советах при власти основную вину за срывы проектов ФЦП старались возложить на неких «недобросовестных подрядчиков».

Тем не менее, недавно всё же прозвучало одно имя высокопоставленного крымского чиновника в связи с провалом госпрограмм. Свеженазначенный вице-премьер Евгений Кабанов в числе виновных за провал ФЦП 2016 года назвал отбывающего срок бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина. Правда, при этом, умолчал о другом арестованном бывшем вице-премьере Виталии Нахлупине, при котором провалено 25 проектов ФЦП 2017 года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов открыто обвинил бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливку. В публикациях СМИ они упоминаются как «помощники» Нахлупина, одновременно с которым их и арестовали.

Однако в отношении самого Нахлупина Аксёнов пока не спешит делать окончательные выводы, дожидаясь, по его словам, окончания расследования.

Как сообщал «Новый День», развитие Крыма в 2018 году обошлось без участия крымского правительства. Уходящий год запомнится крымчанам запуском крупных инфраструктурных объектов федерального масштаба. Местная власть, как и в прошлые годы, больше обещала, чем делала.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.01.19

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