Бывшего вице-премьера Крыма оставили под стражей до марта

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под арестом бывшему зампреду совета министров Крыма Виталию Нахлупину до 16 марта следующего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об это со ссылкой на адвоката Ольгу Лукманову сообщает «Интерфакс».

«Басманный суд продлил арест моего подзащитного на три месяца, до 16 марта 2019 года», – сказала Лукманова.

Напомним, близкого к главе Крыма высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки по статье 290 УК РФ.

Ранее 19 октября Басманный суд Москвы уже арестовывал Виталия Нахлупина на два месяца по ходатайству следствия.

Аксёнов пока не спешит делать публичных заявлений с оценкой действий Нахлупина, ожидая результатов следствия.

Виталий Нахлупин, единственный из крупных донецких, кто, несмотря на свое активное противодействие присоединению Крыма к России, остался на полуострове после событий весны 2014 года и стал руководить увеличившимся в разы рублевым бюджетом Крыма до января 2016 года, когда перешел на должность вице-премьера в правительство, возглавляемое Сергеем Аксеновым.

Глава Крыма, пожаловавшись, что Москва не дает специалистов, объяснил этот переход опытом и эффективностью Нахлупина как кризисного менеджера, который поможет справиться с освоением огромного бюджетного потока по программе ФЦП.

Особое отношение Аксенова к Нахлупину подтверждается тем, что глава республики рассматривал кандидатуру вице-премьера на место первого зама с самого начала думской предвыборной кампании 2016 года, когда Михаил Шеремет, занимавший пост «первого», нацелился на Госдуму: «Виталий Германович на больничном сейчас. Вот он выйдет с больничного, возможно, этот вопрос будет решен таким образом». Ранее Аксенов оставлял вице-премьера «за главного» в Крыму во время своего отсутствия.

В правительстве Виталий Нахлупин курировал экономический блок и реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма. Знакомый посетителям депутата Нахлупина помощник, «мальчик из приемной» Ярослав Сливка уже работал к этому времени первым заместителем председателя комитета конкурентной политики РК.

Вскоре к вице-премьеру прилипло прозвище «дорожный король Крыма». С ним связывают получение определенными фирмами миллиардных госконтрактов на строительство дорог.

Полтора года назад прокуратура проверяла связь вице-премьера Крыма с победителем дорожных тендеров.

Через пять дней после ареста вице-премьера глава Крыма поспешил избавиться от созданного специально под Нахлупина Государственного комитета дорожного хозяйства, а ещё через месяц и от сити-менеджера Симферополя, назначение которого на пост градоначальника связывают, в том числе, с арестованным вице-премьером.

Симферополь, Иван Капустин

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