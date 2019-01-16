Мосгорсуд оставил без внимания очередную жалобу адвокатов Нахлупина

Мосгорсуд подтвердил законность решения Басманного суда Москвы от 12 декабря 2018 года о продлении срока содержания под арестом бывшему зампреду совета министров Крыма Виталию Нахлупину до 16 марта 2019 года.

Оставлен под стражей и бывший и.о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский, которого пресса называла помощником Нахлупина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в жалобе адвокатам отказано.

«Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», – цитирует судью РИА Новости.

Напомним, близкого к главе Крыма высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки по статье 290 УК РФ.

Ранее 19 октября Басманный суд Москвы уже арестовывал Виталия Нахлупина на два месяца по ходатайству следствия.

Аксёнов пока не спешит делать публичных заявлений с оценкой действий Нахлупина, ожидая результатов следствия.

Виталий Нахлупин, единственный из крупных донецких, кто, несмотря на свое активное противодействие присоединению Крыма к России, остался на полуострове после событий весны 2014 года и стал руководить увеличившимся в разы рублевым бюджетом Крыма до января 2016 года, когда перешел на должность вице-премьера в правительство, возглавляемое Сергеем Аксеновым.

Глава Крыма, пожаловавшись, что Москва не дает специалистов, объяснил этот переход опытом и эффективностью Нахлупина как кризисного менеджера, который поможет справиться с освоением огромного бюджетного потока по программе ФЦП.

Особое отношение Аксенова к Нахлупину подтверждается тем, что глава республики рассматривал кандидатуру вице-премьера на место первого зама с самого начала думской предвыборной кампании 2016 года, когда Михаил Шеремет, занимавший пост «первого», нацелился на Госдуму: «Виталий Германович на больничном сейчас. Вот он выйдет с больничного, возможно, этот вопрос будет решен таким образом». Ранее Аксенов оставлял вице-премьера «за главного» в Крыму во время своего отсутствия.

В правительстве Виталий Нахлупин курировал экономический блок и реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма. Знакомый посетителям депутата Нахлупина помощник, «мальчик из приемной» Ярослав Сливка, также арестованный вместе с Нахлупиным, уже работал к этому времени первым заместителем председателя комитета конкурентной политики РК.

Вскоре к вице-премьеру прилипло прозвище «дорожный король Крыма». С ним связывают получение определенными фирмами миллиардных госконтрактов на строительство дорог.

Полтора года назад прокуратура проверяла связь вице-премьера Крыма с победителем дорожных тендеров.

Через пять дней после ареста вице-премьера глава Крыма поспешил избавиться от созданного специально под Нахлупина Государственного комитета дорожного хозяйства, а ещё через месяц и от сити-менеджера Симферополя, назначение которого на пост градоначальника связывают, в том числе, с арестованным вице-премьером.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.01.19

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