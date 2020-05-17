Экс-вице-премьера Крыма выпустили из СИЗО

Бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина выпустили из СИЗО. Об этом сообщил ряд крымских telegram-каналов.

Как уже сообщал «Новый День», Нахлупин был единственным из крупных «донецких», кто, несмотря на свое активное противодействие присоединению Крыма к России, остался на полуострове после событий весны 2014 года и стал руководить увеличившимся в разы рублевым бюджетом Крыма. В январе 2016 года он перешел на должность вице-премьера правительства Сергея Аксенова и начал курировать экономический блок и реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма.

17 октября 2018 года Нахлупина задержали по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (взяточничество) и на время следствия отправили под стражу. Адвокаты бывшего вице-премьера РК несколько раз пытались изменить меру пресечения, но безрезультатно.

Но теперь, похоже, это удалось. Сначала появилась информация, что Нахлупина нет в Лефортово, куда его поместили на время следствия. Затем источники сообщили, что экс-чиновника выпустили «с браслетом на ноге». Якобы, медобследование выявило, что он не может дальше находиться в СИЗО, поэтому его выпустили под залог 16 млн рублей. У кого нашлись такие деньги, чтобы «выкупить» Нахлупина не сообщается. Зато отмечается, что экс-чиновника выпустили сразу после того, как он согласился сотрудничать со следствием.

«Из арестованной в октябре 2018 троицы: Нахлупин, Сливка, Дукорский – в тюрьме оставили только Дукорского, которого считают основным стрелочником, – пишет в telegram «Крымский канал».

«Сливка с первого дня на сделке со следствием. С первого его вызова на бульвар Франко в Симферополе. В принципе он и сдал все схематозы, – уточняет telegram-канал «Крымская П». – . Дукорский до сих пор молчит. Поэтому и держат в Лефортово, т.к. на него дали показания не только Сливка и Нахлупин, пойдет крайним за организацию схем и ОПС.

Нахлупин молчал до последнего, пока, видимо, не предложили выйти на «домашку» с браслетом. Вопреки бытующему мнению, никакой коррупционной связи между хищением им и его подопечными с аффилированными компаниями денег с ФЦП и губернатором Аксеновым – нет.

Не устаем повторять – у крымских табу трогать федеральные деньги. Кто не понял – тюрьма».

И прогнозирует: «Никого из участников этой банды. смена режима содержания не спасет от праведного и самого гуманного Басманного суда. Все «выйдут» из уголовки с сроками и штрафами».

Отметим, что глава РК Сергей Аксенов отказался увольнять Нахлупина после задержания: поста вице-премьера тот лишился только в ноябре 2019 года, когда формировался новый состав республиканского правительства. Сохранять кресло за находящимся под следствием далее было, мягко говоря, уже неприлично.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 17.05.20

В Крыму зарегистрирована еще одна жертва коронавируса. / В Крыму отменяется режим самоизоляции. / В Крым COVID-19 завезли из Санкт-Петербурга и Красноярска. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»