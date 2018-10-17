Глава Крыма подтвердил арест своего первого зама – и открытие дел против целого ряда республиканских структур

Глава Крыма Сергей Аксенов официально подтвердил информацию о задержании своего заместителя Виталия Нахлупина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее сообщение появилось на странице Аксенова в Facebook.

По информации главы Крыма, оперативные мероприятия силовики проводят не только в отношении Нахлупина.

«Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. Это Государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, Служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия «Крымэнерго», «Крымгазсети», – заявил Аксенов.

По информации пресс-службы правительства Крыма, доложил приехавшему из Сирии Аксенову о задержании Нахлупина вице-премьер Игорь Михайличенко.

«Мной было доложено, что 17 октября 2018 года правоохранительными органами Российской Федерации в городе Москва по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации был задержан заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин. В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается», – сказал Михайличенко.

Отметим, что в статье 290 УК РФ идет речь о взяточничестве.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 17.10.18

В Керчи произошел взрыв в техникуме: есть погибшие. / В Москве задержан замглавы Крыма Виталий Нахлупин. / Wall Street Journal: Крымские санкции делают Россию сильнее. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»