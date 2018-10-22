«Невзирая на лица»: крымская вертикаль созрела для «дагестанской» зачистки

Задержание влиятельного крымского политика, вице-премьера правительства республики Виталия Нахлупина по подозрению во взяточничестве отразится на политической устойчивости главы Крыма Сергея Аксёнова и всего кабинета. При этом попытки власти отмежеваться от арестованного, который курировал ФЦП, – несостоятельны.

Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» высказал московский политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов.

По его предположению, о планах силовиков заранее знали в федеральном центре. Стоит отметить, что при этом сам Аксёнов, по информации регионального правительства, о задержании Нахлупина узнал от одного из своих заместителей, уже после оперативных мероприятий, а не от кураторов из Москвы.

«По комментариям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которые прозвучали после задержания, было понятно, что Кремль в курсе, что это задержание готовится, и там владели ситуацией. Очевидно, что есть очень серьезные претензии к освоению денег, которые выделялись на развитие дорожной инфраструктуры в Крыму», – сказал Фетисов.

Эксперт уверен, что версии о том, будто Нахлупин не является человеком из команды главы Крыма, являются ничтожными. Так как, по его мнению, федеральный центр не допустил бы нахождение в составе правительства Крыма «лишнего» человека, неподконтрольного главе важного для РФ региона.

«Это (расследование) все равно очень сильно бьет по Аксёнову, на фоне всех других имеющихся к нему претензий. Позиции Аксёнова сильно падают. Думаю, даже стоит уже говорить о том, что ему не дадут доработать до конца полномочий», – предположил Фетисов.

Напомним, Нахлупин был задержан 17 октября в Москве, а 19 октября взят под стражу на два месяца.

По словам Аксёнова, силовики также проводят следственные действия, связанные с работой Госкомитетов дорожного хозяйства и конкурентной политики, Службы автомобильных дорого Крыма, предприятий «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

Известный крымский политик, экс-глава парламента республики, бывший народный депутат Украины Леонид Грач напомнил о том, что после назначения Януковичем «донецкой команды» в крымскую власть, у жителей полуострова было недовольство их методами «передела», тогда возникали вопросы и к Нахлупину.

При этом политик не считает Нахлупина «навязанным» Аксёнову заместителем, пояснив, что глава Крыма, используя свои связи, не допустил бы нежелательного для него человека на ключевую должность в Совмине.

Грач считает, что Аксёнову следовало бы рассмотреть вариант с инициированием своей отставки.

«Месяца два назад я официально обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом по поводу того, что в Крыму пора прекратить бардак во власти. Так как идет передел собственности, земель, недвижимости, воровство бюджетных средств, выделяемых правительством РФ. Крым – болевая точка, она приковывает к себе внимание всей мировой общественности. В Крыму должен быть порядок, который за четыре года так и не установился. Поэтому предложил Путину, чтобы он назначил здесь своего Васильева – пойти по «дагестанскому» варианту, навести порядок, посадить в Крыму всех коррупционеров», – сказал РИА «Новый День» Леонид Грач.

По его мнению, органы власти в Крыму нуждаются в тотальной зачистке от всех чиновников, запятнавших себя обоснованно возбужденными уголовными делами.

Как уже сообщал «Новый День», ранее эксперты Центра электоральных практик и Политической экспертной группы провели исследование и усомнились в шансах Аксёнова на переизбрание на второй срок в качестве главы Крыма.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

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