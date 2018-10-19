«Партия регионов» – «Единая Россия» – КПЗ… Жёны арестованного замглавы Крыма не пропадут

Несмотря на временную потерю кормильца, семья арестованного в Москве зампреда Крымского правительства Виталия Нахлупина может пока не беспокоиться о своем благополучии: киевская родня хорошо устроена, а крымская имеет на полуострове многообразные бизнес-интересы.

Напомним, Нахлупин приехал в Крым в составе «донецкой команды» весной 2010 года и сразу стал восприниматься здесь как «кошелек Джарты». Победивший на выборах 2010 года президент Виктор Янукович поставил «на Крым» команду земляков – выходцев из Донецка и соседней с ним Макеевки. Предводителем «македонцев», как их назвали крымчане, был Василий Джарты, человек резкий и весьма жесткий. Донецкие назначили своих людей на все посты – управлениями в горсовете Симферополя руководили бывшие донецкие бармены, которые воровали так неграмотно, что умудрились попасть под уголовные дела даже при таких покровителях.

Сначала бывший стоматолог Нахлупин недолго побыл гендиректором «Крымтроллейбуса». Следующим главой этого предприятия стал пенсионер – выходец из Макеевки, а основные доходы предприятие стало получать от размещения рекламы на бортах троллейбусов и на растяжках вдоль маршрутов.

На выборах осенью того же года по списку «Партии регионов» Нахлупин прошел в состав Верховного совета Крыма, где возглавил бюджетную комиссию. Эта же должность автоматически досталась ему и в 2014, когда в новый парламент Крыма он прошел по списку уже «Единой России».

Говоря о выборах-2010, следует сказать, что сами «донецко-макеевские», или их ставленники, победили во всех мажоритарных округах, кроме двух. Экс-премьер Сергей Куницын сумел договориться, чтобы Армянск и Красноперекопский район сразу посчитали в его пользу. А в Сакском районе депутат от партии «Союз» Валерий Гриневич устроил скандал, в результате чего голоса там пересчитали и он стал депутатом, «отодвинув» уже объявленного победителем регионала.

В прошлом составе парламента депутаты Виталий Нахлупин и Сергей Аксенов тесно общались: один из его коллег жаловался: «Как ни зайду к Нахлупину, там Аксенов сидит!».

Нахлупин, единственный из крупных макеевских, кто, несмотря на свое активное противодействие присоединению Крыма к России, остался на полуострове после событий весны 2014 года и стал руководить увеличившимся в разы рублевым бюджетом Крыма до января 2016 года, когда перешел на должность вице-премьера в правительство, возглавляемое Сергеем Аксеновым.

Глава Крыма, пожаловавшись, что Москва не дает специалистов, объяснил этот переход опытом и эффективностью Нахлупина как кризисного менеджера, который поможет справиться с освоением огромного бюджетного потока по программе ФЦП.

Особое отношение Аксенова к Нахлупину подтверждается тем, что глава республики рассматривал кандидатуру вице-премьера на место первого зама с самого начала думской предвыборной кампании 2016 года, когда Михаил Шеремет, занимавший пост «первого», нацелился на Госдуму: «Виталий Германович на больничном сейчас. Вот он выйдет с больничного, возможно, этот вопрос будет решен таким образом». Ранее Аксенов оставлял вице-премьера «за главного» в Крыму во время своего отсутствия.

В правительстве Виталий Нахлупин курировал экономический блок и реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма. Знакомый посетителям депутата Нахлупина помощник, «мальчик из приемной» Ярослав Сливка уже работал к этому времени первым заместителем председателя комитета конкурентной политики РК.

Вскоре к вице-премьеру прилипло прозвище «дорожный король Крыма». С ним связывают получение определенными фирмами миллиардных госконтрактов на строительство дорог.

Полтора года назад прокуратура проверяла связь вице-премьера Крыма с победителем дорожных тендеров.

Сегодня Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца и Нахлупина, и Сливку.

В Следственном комитете РФ сообщили, что речь идет о «систематическом» получении взяток. Их сумма пока не разглашается, найдены еще не все средства. Следователи предположили, что Нахлупин может избежать ответственности, попробовав покинуть Россию, а также будет давить на свидетелей, поэтому настояли на аресте.

Что касается оставшихся без Нахлупина жен, бывших и нынешней, то о первом браке известно только, что старший сын вице-премьера после учебы в Англии работал в Москве, женился на дочери украинского нувориша, теперь живет в Швейцарии.

Вторая жена в Крыму не жила, после Крымской весны обосновалась с детьми в Киеве. Украинская пресса утверждает, что на Людмилу Нахлупину записаны несколько фирм: «Киев-Авто», «КТК Импекс», «Эстейт Пропертиз ЛТД. Ее «Компания по управлению «Центр инвестиций» имеет еще и дочерние структуры.

Третья жена обосновалась в Крыму давно, будучи еще Викторией Майстренко. Совладелицей ресторана «Колоннада» в Ялте, например, она стала в 2012 году. Ей принадлежит половина этого заведения, имеющего уставный капитал более 16 млн руб. Утверждают, что это не единственный ялтинский ресторан, к которому имеют отношение Нахлупины.

В Ялте Вктория Нахлупина единолично владеет ООО «Сэл-поинт» (уставный капитал 5,5 млн руб), в Сакском районе она совладелица СК «Прибой», «Новатор», «Черномор лтд», «КрымВК».

Стоит пояснить, зачем выше упоминался депутат от «Союза» Валерий Гриневич. До своего ареста в 2015 году (прямо в офисе партии «Единая Россия», куда он благополучно перекочевал), именно он был «хозяином» известной Лесновки. Ни там, ни на пляжах поселка Прибрежный никто не мог получить участок под строительство гостиницы или разработку карьера. Песок и гравий добывали только предприниматели, связанные с ним. В 2016 году участки и лицензии под разработку карьеров для добычи песка и гравия получили компании Нахлупиной.

В Симферополе зарегистрировано принадлежащее Нахлупиной ООО «Ирий Сад», в 2016 году под этот инвестпроект правительство Крыма выделило участок площадью 10,2 га для строительства комплекса фруктохранилищ вместимостью 3300 т с пунктом сортировки в селе Зерновом Сакского района. Тогда же это ООО получило лицензию на разведку и добычу подземных вод Новоселовского месторождения.

Кроме того, Виктория Нахлупина зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, который занимается рекламной деятельностью, ей до недавнего времени принадлежало около десятка рекламных конструкций на ЮБК.

Кто ездил по ялтинской трассе в прошлые годы, возможно, помнят многочисленные фиолетовые растяжки на столбах троллейбусных опор с восторженными отзывами посетителей ресторана «Колоннада».

Как известно, о задержании высокопоставленного супруга Нахлупиной сам глава Крыма узнал от другого вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко.

Реагируя на задержание близкого коллеги и его помощников, Аксенов написал: «Органы власти оказывают всё необходимое содействие правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и информация. Мы заинтересованы в установлении истины. Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся и установят степень вины (либо невиновность) каждого должностного лица».

Как уже сообщал «Новый День», одновременно с задержанием вице-премьера в Москве, в Крыму прошли оперативные мероприятия в Госкомитетах по дорожному хозяйству и конкурентной политики, в Службе автомобильных дорог республики, а также на предприятиях «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.10.18

Правительство Севастополя не спешит с обеспечением охраны школ и сопротивляется решениям судов. / В крымских больницах остаются 20 пострадавших в керченской бойне. Более 20 раненых перевезли на лечение в Москву и Краснодарский край. / В Керчи тысячи людей пришли попрощаться с жертвами массового убийства. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»