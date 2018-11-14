Суд арестовал 14 млн рублей на счете жены вице-премьера Крыма

Басманный суд Москвы принял решение о наложении обеспечительного ареста на банковский счет супруги заместителя председателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Арест наложен на более 14 млн рублей, находящиеся на банковском счете, принадлежащим супруге Нахлупина», – приводит ее слова «Интерфакс». По словам Царевой, с ходатайством об аресте имущества следствие в суд не обращалось.

Как писал «Новый День», супруга вероятного коррупционера Вктория Нахлупина в 2012 году стала совладелицей ресторана «Колоннада» в Ялте. Ей принадлежит половина этого заведения, имеющего уставный капитал более 16 млн рублей. В Ялте Вктория Нахлупина единолично владеет ООО «Сэл-поинт» (уставный капитал 5,5 млн руб), в Сакском районе она остается совладелицей СК «Прибой», «Новатор», «Черномор лтд», «КрымВК».

Напомним, Нахлупин свою вину во взяточничестве не признает. Аналогичные обвинения предъявлены бывшему исполняющему обязанности заместителя министра транспорта Крыма Валентину Дукорскому и экс-заместителю главы комитета конкурентной политики республики Ярославу Сливке. Все они арестованы до 16 декабря.

Одновременно с задержанием вице-премьера в Москве, в Крыму прошли оперативные мероприятия в Госкомитетах по дорожному хозяйству и конкурентной политики, в Службе автомобильных дорог республики, а также на предприятиях «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.11.18

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