Жене Виталия Нахлупина вернули арестованные 14 миллионов

Мосгорсуд постановил признать незаконным решение Басманного суда Москвы о наложении обеспечительного ареста на банковский счет супруги бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина. Арест банковского счета и 14 миллионов рублей снят.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на адвоката Ольгу Лукманову сообщают РИА Новости

«У нас победа. Мосгорсуд отменил арест счета супруги Нахлупина и направил материалы на новое рассмотрение», – заявила адвокат.

Как сообщал «Новый День», обеспечительный арест был наложен Басманным судом Москвы 14 ноября.

Виталия Нахлупина обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Аналогичные обвинения предъявлены бывшему исполняющему обязанности заместителя министра транспорта Крыма Валентину Дукорскому и экс-заместителю главы комитета конкурентной политики республики Ярославу Сливке. Все они арестованы до 16 декабря.

Одновременно с задержанием вице-премьера в Москве, в Крыму прошли оперативные мероприятия в Госкомитетах по дорожному хозяйству и конкурентной политики, в Службе автомобильных дорог республики, а также на предприятиях «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

Напомним, супруга Виталия Нахлупина в 2012 году стала совладелицей ресторана «Колоннада» в Ялте. Ей принадлежит половина этого заведения, имеющего уставный капитал более 16 млн рублей. В Ялте Вктория Нахлупина единолично владеет ООО «Сэл-поинт» (уставный капитал 5,5 млн руб), в Сакском районе она остается совладелицей СК «Прибой», «Новатор», «Черномор лтд», «КрымВК».



Симферополь, Иван Капустин

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