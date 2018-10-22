Глава Крыма ввёл в правительство двух вице-премьеров вместо одного арестованного

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министра финансов республики Ирину Кивико ответственной за экономику и финансы полуострова.

Сфера строительства и кураторство над ФЦП поручены депутату госсовета Крыма, одному из крупнейших девелоперов Крымского полуострова, севастопольскому бизнесмену Евгению Кабанову.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», оба назначенца будут исполнять свои обязанности в ранге вице-премьеров.

Таким образом, Аксёнов разделил прежние полномочия арестованного недавно вице-премьера Виталия Нахлупина, который совмещал работу в финансово-экономическом блоке и реализацию Федеральных целевых программ.

Как сообщал «Новый День», заместителя председателя правительства Крыма Виталия Нахлупина арестовали на два месяца 19 октября. Решение о заключении вице-премьера под стражу принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия, которое поддержали в прокуратуре.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.10.18

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