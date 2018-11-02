Что с Кабановым? Нахлупин остался в списках правительства Крыма

На официальном портале правительства Крыма до сих пор нет сведений о новоназначенном вице-премьере Крыма, крупном севастопольском девелопере Евгении Кабанове. Зато на своём месте, в своём привычном ранге вице-премьера остаётся недавно арестованный Виталий Нахлупин.

Кроме того, судя по официальному сайту Госсовета Крыма, Кабанов по-прежнему является депутатом крымского парламента, оставаясь заместителем председателя Комитета по имущественным и земельным отношениям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», назначенная одновременно с Кабановым вице-премьером, ответственным за финансы республики, Ирина Кивико – осталась в ранге простого министра.

Как известно, оба чиновника недавно прошли все процедуры, необходимые для назначения на высокие посты.

Между тем, в соцсетях гадают, то ли это недосмотр пресс-службы, то ли что-то случилось, и кадровое решение в последний момент отменили. «Может там, наверху, узнали про Кабанова что-то такое и позвонили, дескать, вы чо, совсем офигели?!!!», – рассуждают пользователи.

Другие – иронизируют: «А ещё удивляемся, почему у нас такое отставание по ФЦП.. Даже ответственного за это самое ФЦП не могут до сих пор на сайте вывесить. Интересно, Кабанов работать-то хотя бы начал или на своих стройках пока?».

Нашлись и те, кто предположил, что с самим Нахлупиным далеко не всё ясно.

«А вдруг его отпустят скоро? Может его, вообще, подставили... Ещё неизвестно, что он там следователям порассказал!», – пустились в конспирологию некоторые комментаторы.

Как сообщал «Новый День», 31 октября Госсовет Крыма согласовал кадровые изменения в составе правительства Крыма после ареста вице-премьера Виталия Нахлупина. Парламентарии одобрили назначение главой Крыма новых заместителей председателя правительства – Евгения Кабанова и Ирину Кивико.

Фото: скрин сайта «Портал Правительства РК»

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.11.18

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