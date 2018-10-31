Госсовет Крыма отдал реализацию ФЦП в республике севастопольскому застройщику

Госсовет Крыма согласовал кадровые изменения в составе правительства после ареста вице-премьера Виталия Нахлупина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии одобрили назначение Евгения Кабанова и Ирины Кивико новыми заместителями председателя правительства.

Напомним, Басманный суд Москвы арестовал Нахлупина по ходатайству следствия. Его обвиняют во взяточничестве. Доверенные ему функции глава Крыма Сергей Аксенов решил переложить на двух новых вице-премьеров.

Министр финансов Ирина Кивико сохранит свой пост, и занимая две должности одновременно, будет курировать экономику и финансовые вопросы. Евгений Кабанов – севастопольский застройщик, был избран в Госсовет республики в 2014 году, где находился на посту зампреда комитета по имущественным и земельным отношениям. В правительстве он будет курировать реализацию ФЦП. Отметим, что Нахлупин так же как и Кабанов перешел на работу в Совмин из Госсовета.

Ранее глава Крыма подчеркнул, что Кабанов является успешным бизнесменом. По мнению Аксенова, люди, которые приходят во власть из бизнеса, «будут помнить, что у них уже достаточно средств и им не надо запускать руку в государственный карман».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.10.18

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