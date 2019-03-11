В правительстве Крыма три месяца не могут установить число обманутых дольщиков

Рабочая группа крымского правительства пытается установить приблизительное число обманутых дольщиков на полуострове. Но пока безрезультатно.

Одним из способов сбора информации о пострадавших вице-премьер республики Евгений Кабанов избрал требование к застройщикам, которые, по его мнению, являются «недобросовестными», добровольно представить такие списки.

Однако застройщики не собираются ни соглашаться с тем, что они «недобросовестные», ни предоставлять данные дольщиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня Егений Кабанов (сам крупный застройщик) посетовал, что сведениями с ним делиться не хотят, и правительству приходится самостоятельно искать способы выявления обманутых дольщиков.

«Рабочая группа по вопросу защиты прав граждан-участников долевого строительства продолжает свою работу на протяжении трех месяцев. В ее состав входят представители минстроя, Служб финнадзора, Госстройнадзора, правоохранительных органов, Алуштинского и Ялтинского муниципалитетов. В настоящий момент мы собираем информацию для составления реестра обманутых дольщиков в Крыму. К сожалению, застройщики, которые предприняли в отношении граждан мошеннические действия, отказываются передавать специалистам рабочей группы контакты пострадавших дольщиков», – пожаловался вице-премьер, которого цитирует Крыминформ.

Кабанов выступил с призывом к гражданам самим заявить о своих проблемах и объявиться по указанным адресам.

«Ситуация каждого проблемного объекта решается индивидуально и в ручном режиме, мы прилагаем максимум усилий, чтобы благополучно решить судьбу каждого из них. Но без личных обращений обманутых дольщиков эта работа не будет доведена до конца. Сегодня я хочу обратиться ко всем пострадавшим участникам долевого строительства в Республике Крым, гражданам, которые приобрели недвижимость, но не получили ни обещанных квартир, ни своих денег: заполняйте обращения и предоставляйте их в приемные МВД и прокуратуру Республики Крым», – воззвал Кабанов и уточнил, что дополнительную информацию можно получить, обратившись в Единый центр приема обращений министерства строительства Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

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