В правительстве Крыма оправдывают задержку исполнения нацпроекта западными санкциями и политикой Москвы

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, курирующий строительную отрасль на полуострове, снял с региональной власти ответственность за неутверждение показателей национального проекта «Жилье».

Главные причины срыва сроков подготовки нацпроекта, как следует из слов Кабанова, это западные санкции и политика федерального центра, позволяющая крупным российским банкам с госучастием не открывать свои отделения в Крыму.

«Строительная сфера Республики Крым обладает своей спецификой, затрудняющей исполнение показателей Минстроя РФ», – цитирует Кабанова «Интерфакс-Юг».

«Это экономические санкции и недоступность определенных финансовых инструментов, отсутствие банковской конкуренции и как следствие – отказ от проектного финансирования объектов социального класса; значительные финансовые вложения в инженерную инфраструктуру; вступающие в силу поправки в ФЗ-214 (об участии в долевом строительстве)», – объясняет вице-премьер, добавив, что «всё это создает для застройщиков новые трудности».

По словам Кабанова, сейчас правительство Крыма пытается в переговорах с Минстроем скорректировать объёмы ввода в эксплуатацию жилья в 2019-2024 годах в рамках нацпроекта, «дабы не брать на себя неисполнимые обязательства».

«В ближайшее время точка в этом вопросе будет поставлена», – заверил Кабанов, но оставил открытыми пути к возможным новым корректировкам: «Однако нужно исходить из реальных возможностей участников строительной отрасли».

Между прочим вице-премьер напомнил, что в Крыму действуют 30 застройщиков, осуществляющих строительство 62 жилых домов в рамках закона об участии в долевом строительстве, в том числе с привлечением средств граждан.

В то же время, напомним, в правительстве Крыма три месяца не могут установить число обманутых дольщиков.

Ранее Власти Крыма сняли с себя ответственность за затягивание переоформления прав собственности на землю и имущество.

Как сообщал «Новый День», Республика Крым оказалась в числе пяти регионов, не утвердивших показатели национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, нацпроект «Жильё и городская среда» – один из национальных проектов Российской Федерации, рассчитанный на шесть лет – с 2019 по 2024 годы.

Главные цели нацпроекта – увеличение жилищного строительства и обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, создание условий для пользования ипотекой, повышение комфортности городской среды, расселение аварийного фонда и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

В соответствии с этими целями, в структуру нацпроекта вошли четыре федеральных программы: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Поставлены задачи увеличения ввода жилья до 120 млн кв.м в год, понижении ставки по ипотеке ниже 8% годовых. Улучшение жилищных условий должно коснуться 5 млн граждан ежегодно. Кроме того, в задачи входит стимулирование спроса на приобретение жилья, а также развитие и усовершенствование механизмов аренды и социального найма.

На реализацию всего проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено свыше 1 трлн рублей, в том числе, 891 миллиард из федерального бюджета.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.03.19

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