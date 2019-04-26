Пойман с поличным один из руководителей крымского «Инвестстроя»

Оперативники ФСБ Крыма задержали за крупную взятку одного из руководителей Государственного казённого учреждения «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», входящего в структуру Минстроя республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержан с поличным при получении взятки один из руководителей государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестстрой», осуществляющего контроль за реализацией строительства объектов федеральной целевой программы на территории полуострова.

Установлено, что сотрудник указанного государственного предприятия, являясь руководителем проектов ФЦП, вымогал денежные средства за подписание актов строительного контроля», – приводит сообщение пресс-службы ведомства «Крыминформ».

Отмечается, что госчиновник пойман при получении 300 тыс рублей вознаграждения от подрядчика.

Против взяточника возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

Напомним, Государственное казённое учреждение «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» создано распоряжением Совета министров Республики Крым 29 марта 2018 года и осуществляет функции технического заказчика в отношении объектов Федеральной целевой программы на полуострове.

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года Служба капитального строительства Крыма, куда входил «Инвестстрой», была включена указом Сергея Аксёнова в министерство строительства и архитектуры республики.

В январе текущего года комиссия по прекращению деятельности Службы капстроительства Крыма выявила семнадцать подрядных организаций, не выполнивших свои обязательства по госконтрактам. Заказчиком во всех случаях выступала Служба капстроительства. Об этом сообщил председатель комиссии Роман Цинцевич.

«За прошедший год 17 подрядных организаций не выполнили в полной мере своих обязательств по государственным контрактам, в которых служба выступала заказчиком в рамках ФЦП», – заявлял Цинцевич.

Перед этим новый вице-премьер Евгений Кабанов затеял внезапную перестройку в минстрое – министерство и службу капитального строительства РК объединили в единую структуру.

Прежняя глава Капстроя Крыма Светлана Моравская была уволена главой республики Сергеем Аксёновым через двадцать дней после её задержания и через три дня после замены Моравской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Чиновницу уволили с формулировкой «по соглашению сторон». Назначена она была в 2017 году Сергеем Аксёновым по представлению арестованного в прошлом году вице-премьера Виталия Нахлупина.

На данный момент Служба капстроительства участвует в 76 арбитражных процессах – в большинстве в качестве ответчика. Ещё в 26 процессах в качестве истца, пытаясь вернуть более 142 млн рублей.

«26 исков связаны с ненадлежащим исполнением своих обязательств подрядными организациями по государственным контрактам в рамках ФЦП», – уточнил глава комиссии по прекращению деятельности Службы капстроительства Крыма Роман Цинцевич.

Напомним, по данным заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, без малого 40 проектов ФЦП в Крыму полностью сорваны и по ним вновь необходимо проводить конкурсные процедуры.

Симферополь, Иван Капустин

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