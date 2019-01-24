Здоровый аппетит: Крым просит Москву профинансировать ещё 107 объектов на 73 миллиарда

Совет министров Крыма просит «подправить» Федеральную целевую программу для полуострова, чтобы внести в неё дополнительно более сотни объектов с сопутсвующим финансовым обеспечением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», предложения направлены в министерство экономического развития РФ.

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым провело в связи с этим специальное совещание по вопросу «формирования порядка очередности перечня объектов, планируемых к включению в ФЦП».

«С целью формирования предложений по внесению изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» Советом министров Республики Крым подготовлены и направлены в адрес министерства экономического развития Российской Федерации пакеты инвестиционных документов по 107 объектам на общую сумму 72,9 млрд рублей», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что инициатива исходила от республиканского минстроя, который недавно решением нового вице-премьера Евгения Кабанова, отвечающего за строительство и ФЦП, был объединён со службой капстроительства Крыма.

В программу ФЦП предложено включить объекты министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства образования республики, Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации и министерства топлива и энергетики Республики Крым.

«Это очень важный перечень. Нужно определить приоритетные объекты. Мы должны выполнить эту задачу министерства экономики Республики Крым, чтобы какой-либо важный объект не был исключен из списка ФЦП», – беспокоится министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

Напомним, накануне комиссия по прекращению деятельности Службы капстроительства Крыма выяснила, что ведомство заключало контракты с недобросовестными подрядчиками. Выявлено семнадцать подрядных организаций, не выполнивших свои обязательства по госконтрактам.

Как сообщал «Новый День», по данным заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, без малого 40 проектов ФЦП в Крыму полностью сорваны и по ним вновь необходимо проводить конкурсные процедуры.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.01.19

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