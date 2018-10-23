Заместитель свояченицы и близкий коллега отца: Аксёнов нашёл замену арестованному Нахлупину

Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил своим заместителем в правительстве, ответственным за сферу строительства и кураторство над ФЦП, Евгения Кабанова, одного из крупнейших застройщиков, работающих на Крымском полуострове.

Судя по официальным биографиям, их пути в правительстве не пересекались, но можно проследить связи Кабанова с семьями и Аксёнова, и спикера парламента Владимира Константинова в Госсовете Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымском парламенте депутат Кабанов числится членом трех комитетов. Он входит в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, где Валерий Аксёнов (отец премьера) является зампредом, там же работают коллеги Владимира Константинова по стройкомпании «Консоль» Галина Коноваленко и Владимир Ясинский.

В комитете по имущественным и земельным отношениям Госсовета Кабанов числится заместителем председателя – Евгении Добрыни, сестры супруги Сергея Аксёнова.

Кабанов входит и в состав комитета по законодательству, но за четыре года работы в парламенте участия в нормотворческой деятельности не принимал – не внес ни одного законопроекта или предложения по принятию Госсоветом каких-то документов.

Трудовая книжка прожившего всю жизнь в Севастополе Кабанова содержит минимум записей: тренер-преподаватель по водному поло, до мая 2014 года – директор ООО «Интерстройсервис». После – генеральный директор того же ООО, которое переименовано в «ИнтерСтрой», сейчас оно имеет юридический адрес в столице Крыма.

Евгений Кабанов появился в Симферополе после выборов 2014 года. Напомним, в ходе Крымской весны большинство депутатов Верховного совета Крыма, которые попали туда в качестве членов украинской Партии регионов, быстро составили верхушку российской партии «Единая Россия». Кабанову там места не нашлось, поэтому ему пришлось примкнуть к другой проходной партии – ЛДПР. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что финансовые ресурсы будущих кандидатов в депутаты от этой политической силы оценивались в краснодарском отделении партии. Таким образом, в крымский парламент попали состоятельные крымчане Евгений Кабанов и Александр Файнгольд.

За годы своего депутатства Кабанов стал главным девелопером на полуострове. Строительство некоторых объектов «Интерстроя» сопровождали скандалы: общественники и СМИ подозревали заинтересованность властей в проектах.

Компания Кабанова активно застраивает Приморский парк Ялты, продолжая там дело строительной компании «Консоль». Напомним, в ноябре прошлого года глава Крыма Сергей Аксёнов проинспектировал бывший Приморский парк. К тому моменту в проекте его реконструкции были изображены два здания на месте строительства подпорной стены. Аксёнов заявил, что намерен вести «военные действия» против хаотичной застройки в регионе и распорядился создать рабочую группу, в которую вошел, в частности, вице-премьер РК Виталий Нахлупин.

В сентябре 2017 девелопер Кабанов представил проект застройки Солдатского пляжа в Севастополе. На пляже предлагается построить апарт-отель «Адмиральская лагуна» из пяти четырехэтажных корпусов, номера в котором предполагается не сдавать, как в обычной гостинице, а продавать. То есть «городок» не будет обременен строительством поликлиник, детсадов и прочей социалки.

В 2015 году в Симферополе был открыт Крымский газобетонный завод. Его владельцами в равных долях являются, согласно базе ЕГРЮЛ, Евгений Кабанов и Олег Константинов – сын спикера крымского парламента. Каждый из владельцев внес в уставный капитал завода более 71 млн руб.

Завод расположен на территории, принадлежащей строительной компании «Консоль», связанной с семьей Владимира Константинова.

Кроме десятка компаний в Симферополе и Севастополе, связанных со строительством, Евгений Кабанов является владельцем ООО «Мой врач» и президентом Федерации водного поло РК, зарегистрированной в Феодосии.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.10.18

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