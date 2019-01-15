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Вторник, 15 января 2019, 22:19 мск

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Кабанов заблокировал строительство многоквартирного дома в рамках ФЦП

Вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, назначенный главой республики куратором Федеральной целевой программы и строительства в регионе, распорядился приостановить работы на пяти объектах ФЦП в Феодосии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Крыминформ со ссылкой на управление информационной политики министерства информации республики.

Сообщается, что делегация, возглавляемая Евгением Кабановым, обнаружила серьёзные недочёты в работе подрядчиков на объектахт ФЦП.

«Делегация посетила строительные объекты реконструкции зданий по ул. Гарнаева,77Б и ул. Украинская,103 в Феодосии, ул. Гагарина, 11а в пос. Приморский, строительства 72-квартирного жилого дома в пос. Приморский, общеобразовательной школы в микрорайоне Челноковского массива в Феодосии. Практически на всех объектах строительство приостановлено по разным причинам», – утверждает Кабанов, которого цитирует управление.

Среди причин остановки строительства, в частности, 72-квартирного дома в Приморском названы «ненадлежащая организация строительных работ генеральным подрядчиком», а также «необходимость корректировки проектно-сметной документации».

При этом Евгений Кабанов поручил Службе капитального строительства Крыма, которую он ранее объединил с минстроем, начать претензионную работу и приступить к процедуре расторжения контракта с генподрядчиком строительства данного объекта. Название подрядчика в сообщении не указывается.

Напомним, Евгений Кабанов – один из крупнейших крымских и севастопольских застройщиков, владелец ООО «Интерстрой» и компаньон спикера Госсовета Крыма (Кабанов и сын Константинова в равных долях владеют заводом по производству газобетона в Симферополе).

До назначения в правительство Кабанов являлся депутатом крымского парламента, где числился членом трех комитетов. Он входил в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, где Валерий Аксёнов (отец премьера) является зампредом, там же работают коллеги Владимира Константинова по стройкомпании «Консоль» – Галина Коноваленко и Владимир Ясинский.

В комитете по имущественным и земельным отношениям Госсовета Кабанов числился заместителем председателяЕвгении Добрыни, сестры супруги Сергея Аксёнова.

Симферополь, Иван Капустин

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