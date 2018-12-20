Виновным в срыве программ ФЦП Крыма назвали Казурина, но не упомянули Нахлупина

Недавно вступивший в должность вице-премьера Республики Крым, один из крупнейших застройщиков полуострова Евгений Кабанов уже разобрался, кто виноват в срыве социальных объектов ФЦП в Крыму. Это никто иной как отбывающий почти 12-летний срок в исправительной колонии строгого режима бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом новый вице-премьер рассказал сегодня журналистам.

При этом, Кабанов уверяет, что крымским правительством освоено 87-90% денежных средств по объектам ФЦП. Отставание наблюдается лишь по некоторым социальным объектам, а конкретно – по «садикам и школам».

«Подводя итоги года, можно сказать, что освоение денежных средств (по объектам ФЦП) составляет порядка 87-90%. Но эти 10%, по которым мы не дотягиваем, – это социальные объекты. Это наши садики и школы. Исключительно по безалаберности подрядчиков 2016 года, так называемых казуринских подрядчиков, которые были заведены по непонятным схемам и сорвали этап проектирования. На сегодняшний день мы пожинаем эти плоды. Многие из этих объектов сегодня находятся в стадии перепроектирования», – цитирует вице-премьера Крыминформ.

Среди других причин отставания, по мнению назначенного ответственным за ФЦП Кабанова, это отсутствие в течение многих лет чёткой системы контроля за реализацией важных государственных программ.

«По моему мнению, система контроля ФЦП в Крыму разбалансирована. Все отвечают за все, и никто ни за что не отвечает. Поэтому будет единый центр в лице минстроя, который будет являться единым координационным центром по принятию решений. Под ним будет создана профессиональная служба единого государственного заказчика, сотрудники которой имеют опыт работы на федеральных объектах, строительстве объектов Олимпиады в Сочи. Это делается для того, чтобы наши учителя и доктора не занимались стройкой, а занимались ею строители», – объяснил чиновник.

«По ряду объектов есть замечания экспертизы. Если мы успеем за неделю их снять, то будет фактический ввод. То есть, эти объекты готовы, для того чтобы закрыть их документально, необходимо положительное заключение экспертизы», – надеется Кабанов.

Между тем, упомянув нереализованные социальные программы 2016 года, Кабанов ничего не сказал о срыве 25 проектов, планировавшихся на 2017 год, за которые арестованный Казурин уже никак не мог отвечать. Среди них важнейшие объекты жизнеобеспечения: коммунально-очистные сооружения ЮБК (363 млн руб.), центральный канализационный коллектор Симферополя (11 млрд руб.), крупный тоннельный водовод в Ялте для обеспечения водой Южного берега (8,5 млрд руб.).

«У нас есть порядка 25 объектов социальной инфраструктуры, которые были в плане-графике на введение в 2017 году. По разным причинам (как правило, по причинам плохой работы подрядчиков и низкого качества проектов) эти объекты пришлось притормозить, или они были приостановлены подрядчиками...", – сообщал в ноябре текущего года генеральный директор Дирекции по управлению ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя Андрей Никитченко.

Симферополь, Иван Капустин

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