Рост выявляемой коррупции и экономических преступлений в Крыму исчисляется десятками процентов

В Крыму не уменьшается количество госслужащих, желающих поживиться за государственный счёт, в том числе из бюджетных средств, потоком направляемых в республику федеральным центром.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о резком росте числа выявленных экономических коррупционных преступлений и антигосударственных деяний служащих рассказал на сессии Государственного Совета Крыма министр внутренних дел республики Олег Торубаров.

По словам Торубарова, в 2018 году сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявлено 474 преступления, 213 в крупном и особо крупном размере (+12%).

«Пресечено 146 преступлений коррупционной направленности, в том числе 36 фактов взяточничества. Выявленно 189 (+15,2%) преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ)», – цитирует Торубарова Крымское информационное агентство.

Министр добавил, что увеличилось количество выявленных преступлений в бюджетной сфере (+6,4%; с 157 до 167), в том числе связанных с освоением бюджетных средств (+7,1%; с 70 до 75), в сфере топливно-энергетического комплекса (+57,1%; с 14 до 22), финансово-кредитной сфере (+12,5%; с 24 до 27).

Напомним, в 2018 году в следственные органы в Крыму поступило 233 сообщения о коррупционных преступлениях, по итогам рассмотрения которых было возбуждено 188 уголовных дел. Об этом отчиталось Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым.

По данным ведомства, ущерб от преступлений, связанных с коррупцией, за девять месяцев прошлого года составил 68 млн 285 тысяч рублей.

Кроме того, в связи с угрозой срыва Федеральной целевой программы в Крыму, её выполнение взято на особый контроль прокуратурой республики, в связи с выявлением тысяч фактов нарушения законодательства и финансовыми преступлениями в этой сфере.

Между тем, по данным счётной палаты Крыма, коррумпированные крымские государственные заказчики в лице местных госпредприятий и властей различных уровней «успешно» используют переходный правовой период в республике и отдельные несовершенства в законодательстве для личного обогащения. В результате чего, срывается выполнение десятков проектов Федеральной целевой программы.

Недавно стало известно, что подрядчики надули правительство Крыма на сумму около миллиарда рублей по ФЦП.

Стоит отметить, что, пожалуй, впервые из уст глав счётных палат Крыма и Севастополя публично прозвучали обвинения в адрес региональных заказчиков в недобросовестности, а не только в некомпетентности.

Между тем, в правительстве Крыма и экспертных советах при власти основную вину за срывы проектов ФЦП старались возложить на неких «недобросовестных подрядчиков».

Тем не менее, недавно всё же прозвучало одно имя высокопоставленного крымского чиновника в связи с провалом госпрограмм. Свеженазначенный вице-премьер Евгений Кабанов в числе виновных за провал ФЦП 2016 года назвал отбывающего срок бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина. Правда, при этом, умолчал о другом арестованном бывшем вице-премьере Виталии Нахлупине, при котором провалено 25 проектов ФЦП 2017 года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов открыто обвинил бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливку. В публикациях СМИ они упоминаются как «помощники» Нахлупина, одновременно с которым их и арестовали.

Однако в отношении самого Нахлупина Аксёнов пока не спешит делать окончательные выводы, дожидаясь, по его словам, окончания расследования.

Как сообщал «Новый День», развитие Крыма в 2018 году обошлось без участия крымского правительства. Уходящий год запомнится крымчанам запуском крупных инфраструктурных объектов федерального масштаба. Местная власть, как и в прошлые годы, больше обещала, чем делала.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.03.19

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