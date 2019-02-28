Подрядчики надули правительство Крыма на сумму около миллиарда рублей по ФЦП

Власти Крыма выплатили и не могут вернуть авансы, выданные недобросовестным подрядчикам по 30 объектам федеральной целевой программы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр архитектуры и строительства республики Михаил Храмов.

«У нас порядка 30 объектов, где подрядчики с 2016 года забрали аванс и, к сожалению, не выполнили свои обязательства. Сейчас министерство строительства в активной стадии в судах, мы с ними. Некоторые недобросовестные подрядчики авансы вернули. Остальных мы сейчас пытаемся принудить к тому, чтобы вернуть авансы. Не все согласны. Но движение все-таки есть», – убеждает Храмов.

Все эти вопиющие случаи новый глава минстроя списал на «наследие 2016-2017 годов».

Что касается общих финансовых потерь государства, то Храмов их не озвучил. По его словам, суммы авансов для каждого объекта были разными – от 17 до 30 млн рублей. Самая большая сумма невозвращенного аванса составляет 60 млн рублей.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в том числе. Мы в судебном порядке тоже отстаиваем интересы республики», – утверждает Храмов, добавив, что разбираться с проваленными объектами по ФЦП приехал замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

Как сообщал «Новый День», по информации Дирекции по управлению ФЦП Крыма, стало известно, что в 2017 году правительством республики сорвано 25 крупных проектов Федеральной целевой программы.

В свою очередь, по данным заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, без малого 40 проектов ФЦП в Крыму полностью сорваны и по ним вновь необходимо проводить конкурсные процедуры.

Причина срыва важных государственных программ не только в некомпетентном руководстве, но и в повальной коррупции в Крыму.

Об этом заявили недавно главы счётных палат Крыма и Севастополя и прокурор республики Олег Камшилов.

Симферополь, Иван Капустин

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