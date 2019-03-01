Минэкономразвития РФ обязало достроить вторую ВПП аэропорта «Симферополь» в 2019 году

О переносе на следующий год ввода в эксплуатацию второй взлётно-посадочной полосы симферопольского аэропорта не может быть и речи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в столице Крыма заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Срок местным властям и подрядчикам на достройку второй ВПП замминистра дал до конца текущего года.

«Нормативные сроки завершения строительства – конец 2019 года. Она должна сразу принимать рейсы… Отставание на сегодняшний день есть и оно требует усилий, чтобы мобилизовать подрядные организации для этой задачи», – указал Назаров.

Новая полоса позволит окончательно избежать задержки рейсов из-за туманов. Кроме дополнительной ВПП, на средства ФЦП на территории аэропорта возводится новая диспетчерская вышка с самым современным оборудованием.

Напомним, замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров прилетел в Крым разбираться с проваленными объектами по ФЦП.

Вчера выяснилось, что подрядчики надули правительство Крыма на сумму около миллиарда рублей на 30 важных объектах Федеральной целевой программы.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.03.19

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