«Принят комплекс мер реагирования»: прокуратура Крыма надеется спасти ФЦП от разворовывания

Выполнение Федеральной целевой программы в Крыму взято на особый контроль прокуратурой республики в связи с выявлением тысяч фактов нарушения законодательства и финансовыми преступлениями в этой сфере.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время выступления на собрании, посвящённом 297-й годовщине российской прокуратуры, заявил прокурор Крыма Олег Камшилов.

«Особое внимание было уделено вопросам реализации федеральной целевой программы. В связи с выявлением свыше 2,5 тысячи нарушений законодательства принят комплекс мер реагирования, в том числе органами реагирования расследовано более 200 материалов по фактам злоупотреблений при освоении денежных средств», – сообщил республиканский прокурор.

По словам Камшилова, на сегодня возбуждено более 30 уголовных дел.

«В связи с выявлением финансовых злоупотреблений возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел. Пресечены факты незаконного использования государственной и муниципальной собственности. По результатам прокурорских проверок истребованы из незаконного владения порядка 30 объектов недвижимости площадью свыше 6 тысяч квадратных метров», – добавил прокурор Крыма.

Напомним, по данным руководителей счётных палат Республики Крым и города федерального значения Севастополь, коррумпированные крымские и севастопольские государственные заказчики в лице местных госпредприятий и властей различных уровней «успешно» используют переходный правовой период в республике и отдельные несовершенства в законодательстве для личного обогащения.

В результате чего, срывается выполнение десятков проектов Федеральной целевой программы.

Как сообщал «Новый День», по требованию сенаторов Совфеда Крым и Севастополь подвергнут масштабной ревизии до марта текущего года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.01.19

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