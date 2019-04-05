В Крыму с 2014 года осуждены за коррупцию 655 лиц

В течение последних пяти лет судами Республики Крым за коррупционные преступления осуждены 655 человек, из них за получение взяток – более 120 должностных лиц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Ялте в ходе Всероссийской научно-практической конференции по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции доложил прокурор Республики Крым Олег Камшилов.

Глава надзорного ведомства республики отметил, что в рамках своих полномочий прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.

Камшилов добавил также, что более 70 юридических лиц привлечены к ответственности за осуществление коррупционных действий в своих интересах, а также за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывших государственных и муниципальных служащих. Сумма наложенных судами штрафов превысила 40 млн рублей.

«Прокурорами выявляются многочисленные факты участия служащих в деятельности коммерческих организаций, неурегулирования конфликта интересов, недостоверности представленных сведений о доходах и имуществе, за что 46 должностных лиц и депутатов уволены в связи с утратой доверия», – говорится в сообщении крымской прокуратуры.

Кроме того, в суды направлены исковые заявления об обращении в доход государства автомобилей и недвижимого имущества, законность приобретения которых не подтверждена.

«Эта практика только начинает формироваться в Крыму», – добавили в прокуратуре.

Как сообщал «Новый День», выполнение Федеральной целевой программы в Крыму взято на особый контроль прокуратурой республики в связи с выявлением тысяч фактов нарушения законодательства и финансовыми преступлениями в этой сфере.

«Особое внимание было уделено вопросам реализации федеральной целевой программы. В связи с выявлением свыше 2,5 тысячи нарушений законодательства принят комплекс мер реагирования, в том числе органами реагирования расследовано более 200 материалов по фактам злоупотреблений при освоении денежных средств», – сообщил республиканский прокурор Олег Камшилов.

Напомним, по данным руководителей счётных палат Республики Крым и города федерального значения Севастополь, коррумпированные крымские и севастопольские государственные заказчики в лице местных госпредприятий и властей различных уровней «успешно» используют переходный правовой период в республике и отдельные несовершенства в законодательстве для личного обогащения.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.04.19

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