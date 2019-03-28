Прокуратура Крыма принудила руководство обанкроченных предприятий расплатиться с работниками

Прокуратура Республики Крым заставила предприятия-банкроты выплатить работникам трёхмесячную задолженность по зарплате в сумме 55 миллионов рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В целом прокурорами в январе – марте 2019 года в сфере оплаты труда выявлено свыше 350 нарушений. С целью их устранения внесено более 80 представлений. В дисциплинарном и административном порядках наказано 47 должностных лиц. В суд направлено более 130 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы», – уточнили в прокуратуре республики.

Сообщается также, что специально созданной межведомственной рабочей группой, которая занимается защитой прав граждан на оплату труда, проведены проверки на всех предприятиях-банкротах.

Прокуратура уже возбудила два уголовных дела по статье 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Как сообщал «Новый День», прокуратура Крыма взяла на особый контроль выполнение Федеральной целевой программы в Крыму в связи с выявлением тысяч фактов нарушения законодательства и финансовыми преступлениями в этой сфере.

Об этом заявил прокурор Крыма Олег Камшилов.

Напомним, по сообщению Крымстата, на полуострове растет доля загадочно убыточных предприятий.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.03.19

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