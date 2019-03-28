В Крыму растет доля загадочно убыточных предприятий

Крымстат опубликовал информацию о числе убыточных предприятий в Крыму – доля таковых не снижается. Мало надежды на прибыль во всех сферах, кроме финансовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты-статистики снова сосчитали прибыльные предприятия, действующие на территории Крыма – без учета субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.

Оказалось, что на протяжении двух лет прибыльных предприятий становится все меньше. В 2016 году без убытка работали 66,9% крымских фирм, в 2017 их доля уменьшилась до 65%, а по итогам 2017 года она еще снизилась – до 62,1%.

Например, ещё в мае 2017 года, критикуя деятельность крымских коммунальщиков, отчитывающихся о хронических убытках, глава Крыма Сергей Аксёнов обещал: «С 1 июля текущего года отключим на этих МУПах электроэнергию, а также прекратим поставки воды. Видят, что задолженность нарастает, и продолжают своё дело – такая ситуация неприемлема».

Однако по итогам 2018 года только 54,7% предприятий, которые отвечают за водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов показали прибыль.

Объемы строительства в Крыму демонстрируют рост, но только 39% строительных организаций отчитались о прибылях, с которых заплатят соответствующий налог.

В свою очередь, министерство курортов и туризма Крыма шумно отчиталось об увеличении турпотока. Если верить этим данным чиновников, то трудно понять, почему себе в убыток работает почти половина крымских гостиниц и предприятий общественного питания – а статистика именно такова.

Судя по сводкам Крымстата, в Севастополе ситуация еще хуже: на январь 2019 года с прибылью там работают только 60,5% предприятий.

Как сообщал «Новый День», за первые восемь месяцев прошлого года почти половина севастопольского бизнеса отчиталась об огромных убытках.

«С убытком завершили восемь месяцев 45,8% предприятий. Сумма допущенных убытков увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 164,2%, и составила 1 миллиард 808,1 миллионов рублей», – сообщал в октябре Крымстат.

Основную долю общей прибыли – 42,8%, по данным службы статистики сформировали промышленные предприятия.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.03.19

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