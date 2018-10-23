Половина севастопольского бизнеса отчиталась об огромных убытках

Почти половина крупных и средних предприятий и организаций Севастополя убыточны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Крымстата выявили проблемы с бизнесом в Севастополе.

Ведомство подсчитало, что убытки предпринимателей по итогам восьми месяцев 2018 года, без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений, по сравнению с прошлым годом значительно возросли.

«С убытком завершили восемь месяцев 45,8% предприятий. Сумма допущенных убытков увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 164,2%, и составила 1 миллиард 808,1 миллионов рублей», – сообщил Крымстат.

По данным службы статистики, основную долю общей прибыли – 42,8%, сформировали промышленные предприятия.

«По результатам деятельности в январе-августе 2018 года прибыльными организациями, удельный вес которых составил 54,2% в общем количестве предприятий города, получено 1 миллиард 780,4 миллионов рублей прибыли. По сравнению с январем-августом 2017 года прибыль уменьшилась на 21,3%», – приводит данные ведомства «Новый Севастополь».

Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий и организаций Севастополя в январе-августе 2018 года до налогообложения в действующих ценах составил 27,7 миллионов рублей убытка.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 23.10.18

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