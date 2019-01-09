Крым и Севастополь подвергнут масштабной ревизии к юбилею воссоединения с РФ

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева заявила о необходимости проведения масштабной ревизии в законодательной и правоприменительной сферах Крыма и Севастополя к пятилетнему юбилею воссоединения с Россией. Эту инициативу политик предложит рассмотреть комитету по конституционному законодательству Совфеда.

Сенатор уверена, что анализ функционирования всех служб, запущенных на полуострове с 2014 года, в том числе налоговой, судебной систем, системы надзора, а также ревизия всех нормативных актов, которые принимались крымскими властями и правительством Севастополя, покажут «картину реальных и «отчетных» преобразований в Крыму и Севастополе», сообщает ForPost. Тимофеева заявила, что результаты проверки позволят понять, что «нужно и возможно исправить, а от каких практик следует просто отказываться, причем на всероссийском уровне».

Политик при этом подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить наиболее болезненной сфере – земельных отношений.

Сенатор напомнила, что подобная работа уже стартовала в Госдуме в отношении реализации федеральной программы развития Крыма и Севастополя.

Напомним, что, по данным заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, в Крыму полностью сорваны 40 проектов федеральной целевой программы развития полуострова, и по ним вновь необходимо проводить конкурсные процедуры.

Севастополь, служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 09.01.19

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