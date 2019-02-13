В Крым к юбилею воссоединения с Россией нагрянет всё начальство Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести выездное заседание Совета Думы в Крыму по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Никто из состава Совета возражать не стал.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение было принято на заседании Совета Думы в российском парламенте.

«Совет Думы поддержал предложение Вячеслава Володина создать оргкомитет по подготовке выездного заседания Совета Госдумы в Крыму по случаю пятилетия воссоединения Крыма и России», – сообщает «Интерфакс со ссылкой на одного из участников совещания.

Сообщается, что спикер парламента предложил ввести в состав оргкомитета представителей всех фракций. Мало того, кроме руководства Госдумы предложено включить в делегацию представителей регионов, министерств, деятелей культуры, представителей общественных организаций.

Вице-спикер парламента телеведущий Петр Толстой вызвался возглавить оргкомитет.

По словам собеседника издания, во время выездного заседания Совета Думы представительную делегацию будут встречать депутаты Госсовета Крыма и Заксобрания Севастополя. В программе визита также приёмы граждан и, возможно, встречи с представителями религиозных конфессий полуострова.

Напомним, Крым и Севастополь подвергнут масштабной ревизии в законодательной и правоприменительной сферах к юбилею воссоединения с РФ.

Как сообщал «Новый День», Сергей Собянин отметит присоединение Крыма трёхдневными гуляниями Москвы.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.02.19

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