Собянин отметит присоединение Крыма трёхдневными гуляниями Москвы

Власти Москвы организуют в столице три дня праздничных гуляний в честь пятой годовщины вхождения Крымского полуострова в состав России.

Специально к юбилейной дате в Москве с 16 по 18 марта пройдёт фестиваль «Крымская весна».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация о праздничных приготовлениях опубликована на официальном сайте Сергея Собянина.

«В таком большом городе, как наш, всегда должна быть возможность использовать свободный денек, чтобы куда-нибудь сходить, отдохнуть, развлечься. И фестивальные площадки – одно из самых доступных и демократичных мест. Особенно если они находятся недалеко от дома», – отмечается в сообщении.

Детали торжеств и бюджет мероприятия не раскрываются. До этого столь длительных торжеств по случаю присоединения Крыма в столице ещё не проводилось.

Известно, что раньше на празднование этого исторического события Сергеем Собяниным выделялся только один день.

В 2015-2016 годах были организованы концерты на Васильевском спуске – «Мы вместе» и «Крымская весна», соответственно.

В 2017 году возле здания МГУ прошёл митинг-концерт «Весна».

В 2018 году праздничное мероприятие и митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» прошли на Манежной площади.

Как сообщал «Новый День», тем временем Крым и Севастополь подвергнут масштабной ревизии к юбилею воссоединения с РФ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.02.19

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