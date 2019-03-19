Путин вызвал в Москву Аксёнова и Овсянникова – с докладами

20 марта в Москве под председательством президента Владимира Путина на совещании с членами правительства РФ состоится обсуждение социально-экономического развития Крыма.

Ожидаются выступления с подробными отчётными докладами главы Республики Крым Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о проведении очередного президентского совещания с членами правительства и обсуждении итогов развития Крыма за последние пять лет сообщила пресс-служба Кремля.

«20 марта Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет обсуждение итогов социально-экономического развития Крыма и Севастополя за 2014-2018 годы», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», Развитие Крыма в 2018 году обошлось без участия крымского правительства.

В Севастополе продолжается политическое противостояние законодательной и исполнительной властей, которое парализует устойчивое развитие города-героя.

В январе стало известно, что Крым и Севастополь подвергнут масштабной ревизии к юбилею воссоединения с РФ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.03.19

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