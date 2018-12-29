Весна продолжается: Чалый поднимает народ против ставленника Кремля в Севастополе

Бывший «народный мэр» Севастополя во время Русской весны, экс-спикер, а ныне депутат Законодательного собрания Алексей Чалый инициирует общегородской референдум о недоверии губернатору города Дмитрию Овсянникову.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в итоговом интервью youtube-каналу «TV ForPost».

Чалый подверг разгромной и уничижительной критике Дмитрия Овсянникова за работу на посту губернатора по всем без исключения направлениям. По его мнению, Севастополь необходимо буквально спасать, пока не поздно, от команды «мерзавцев».

Депутат настроен решительно, хотя понимает, что это будет непросто.

«Это более талантливые мерзавцы, чем предыдущие. И это хуже гораздо. Люди более подкованные, вооруженные технологиями, но цели, к сожалению, те же самые. Есть ощущение феодализма, который в них сидит. То есть, территория, которой они сегодня управляют, рассматривается как некая феодальная вотчина, в которой к ним неприменимы законы. И от этого страдает весь город, существенно, – убеждён Чалый. – Это обязано закончиться, потому что путей-то не видно. Я уже говорил, что выстраивается система, при которой всё живое в городе уничтожается. Я думаю, что диагноз правильный, поэтому других вариантов, кроме как замена руководства, просто я не вижу, для того, чтобы город стал нормально развиваться».

Бывший «народный мэр» понимает, что недовольные горожане воспринимают Овсянникова как ставленника Путина, но напоминает, что после назначения он выдвинулся и победил на выборах, как бы кто ни критиковал их организацию и проведение. Поэтому добиваясь досрочной отставки губернатора, надо юридически исходить из законности его избрания.

«Я понимаю, что значительная часть людей адресует свои претензии в сторону президента. Но я бы хотел напомнить, что Овсянникова Дмитрия Владимировича выбрали севастопольцы, это первый законно избранный губернатор Севастополя. Поэтому проблемы с его несоответствием – а вопрос в их уровне и степени их разрушительности – горожане и должны разрешать через легальные инструменты, которые существуют.

К сожалению, на законодательное собрание здесь надежды нет никакой. Поэтому остается единственный легитимный путь. Это референдум о недоверии. Мы проанализировали, и других легитимных вариантов я не вижу. Убеждён, что нужно остаться в поле законном. Сами выбрали законно, что бы там ни говорили про этот закон (о выборах) и как бы ни говорили... Да, надо признать, что на тот момент реальных конкурентов у Дмитрия Владимировича не было и он, в общем, достаточно искусно заморочил головы избирателям», – напоминает Чалый.

По его мнению, референдум должен состояться до осени 2019 года, когда в Севастополе намечены выборы в городское Законодательное собрание. В крайнем случае, надеется Чалый, в новом парламенте уже будет больше ответственных перед городом ибранников, и они смогут вынести вотум недоверия Овсянникову.

«Если губернатор досидит до выборов 2019 года, то это будет очень мрачный сценарий. Но если досидит, то чрезвычайно важно, чтобы новое Законодательное собрание выразило недоверие губернатору. Если до этого, опять же, не пройдёт референдум», – резюмировал Чалый.

Напомним, Дмитрий Овсянников был временно назначен исполняющим обязанности Губернатора Севастополя 28 июля 2016 года указом Президента России Владимира Путина.

Позже, 10 сентября 2017 года он одержал победу на прямых выборах Губернатора Севастополя с результатом 71%.

Как сообщал «Новый День», до этого был принят скандальный закон о выборах губернатора, который раскритиковало подавляющее большинство экспертов. По их мнению он был «заточен под единственного кандидата от власти».

На общественных слушаниях проект закона получил негативную оценку и горожан, и экспертов. Тем не менее, его удалось со скандалами продавить через Заксобрание.

Стоит отметить, что парламент и правительство Севастополя давно и безнадежно погрязли в склоках.

Свою порцию критики от общественников получили и депутаты из так называемой «группы Чалого».

«Деятельность части депутатов нашего парламента направлена не на продвижение интересов горожан, как это должно быть, а на обеспечение интересов одного человека – того, кто их привел туда, того, кто дает им работу», – заявляла лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова, намекая на Алексея Чалого.

По её мнению, парламентарии должны были забыть о личном отношении к губернатору и другим представителям правительства.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.12.18

На Украине молодой узбек избил престарелого бандеровца возле штаба националистов. / Главные «герои» России 2018 года (СПИСОК). / Россия ввела эмбарго на ввоз украинских товаров: под запретом – алкоголь, сладости, овощи и фрукты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»