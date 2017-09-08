Эксперты: безальтернативный кандидат готовит Севастополю бесперспективное будущее

После выборов Севастополь ждут разруха, земельный беспредел, хромая медицина и летающие драконы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники и политические деятели не верят в то, что после выборов ситуация в Севастополе улучшится. В целом, эксперты отмечают, что будет только хуже. За год ВРИО Дмитрий Овсянников так и не смог решить большинство городских проблем: на улицах и пляжах антисанитария, в больницах уже не лечат, иногда и калечат, более 3 тысяч горожан остались без земли и еще 54 тысячи могут лишиться своих участков.

«Провал Овсянникова»

В марте случился один из главных «провалов» Овсянникова – оползень разрушил не только дорогу, но и, по сути, имидж ВРИО. Только острая общественная критика заставила Овсянникова с большим отставанием и постоянным переносом сроков «добить» провал на главной дороге, связывающей Севастополь с Крымом. Общественник Александр Талипов считает: если бы не резонанс, который получила история «провала Овсянникова», то оползень наверняка бы устранили в режиме «тяп-ляп», что вполне вероятно могло бы закончиться человеческими жертвами.

«Справились в этом случае благодаря общественности и СМИ. То, что эта проблема так была освещена в прессе, – основной фактор устранения данного провала. В данный момент мы можем говорить о том, что сроки переносились неоднократно: сначала говорили, что к июню, потом к концу июня, потом к августу. И вот, в принципе, в конце августа его открыли. Безусловно, проблема решена благодаря тому, что активное внимание к ней было привлечено. Там не до конца сделано ограждение дороги, но результат есть. Общими усилиями мы эту дорогу добили», – отметил общественник.

«Гениальный» генеральный план Овсянникова

Окончательно разрушил имидж Овсянникова и генеральный план Севастополя. Тысячи горожан выступили против принятия документа развития города. Однако власти пытались все равно «продавить» генплан. Горожане тут же потребовали отставки ВРИО и роспуска Заксобрания. Несогласные с городским руководителем общественники продолжают отстаивать свои права на землю. Из-за этого скандала в национальном рейтинге губернаторов по итогам июля – августа 2017 года Овсянников занял 60 место, едва не свалившись в группу аутсайдеров.

«ВРИО губернатора неуважительно отнесся к гражданам Севастополя. Он подсунул генплан, при этом предварительно не проведя слушания по муниципалитетам, не захотел учесть интересы и чаяния севастопольцев в новом проекте. И самое главное – он не провел аудит и экспертизу территорий Севастополя, в том числе и земель, на которых находятся дачно-садовые участки», – отметил общественник Ленур Усманов. Он уверен, что в случае победы на выборах действующего ВРИО, вопрос с генеральным планом решится не в пользу горожан: «Овсянников показал свое нежелание работать в этом плане. Мы считаем, что выборы будут фиктивными, а голосование военных – манипуляции и предательство. В случае его победы будут ухудшения, ситуация будет усугубляться. Тогда он полноценно превратится в дракона, у которого вырастут крылья, и он продолжит свою политику по ущемлению прав жителей Севастополя».

Хромая медицина стала одноногой

Не справился Овсянников и с проблемами в сфере медицины. «Было плохо, стало еще хуже. Потрясли два громких скандала, связанных с хамским поведением чиновников – когда Овсянников приезжал и скандал с его заместителем. На фоне этого такие громкие и резонансные детские смерти. Поэтому радоваться нечему. Дети, конечно, умирали и раньше, но реакция со стороны департамента здравоохранения была более адекватной», – рассказала РИА «Новый День» председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева. Она отметила, что за последнее время ситуация с кадрами ухудшилась, при этом никаких конкретных действий по этим вопросам господин Овсянников не предпринял. «Нам хочется стабильности, но все обещания предвыборные, которые дает ВРИО, выглядят голым популизмом. Никогда так не врут, как перед выборами и на войне», – заключила Голубева.

Напомним, в начале текущего года ради ребёнка ВРИО губернатора поставили «на уши» полицию и департамент здравоохранения, хотя мальчик получил незначительную травму брови. А уже в августе вице-губернатор Дмитрий Гладский «сдвинул» очередь в государственной больнице ради своей простывшей дочери, хотя под кабинетом педиатра ожидали приёма тяжелобольные дети. Возмутившемуся врачу Гладский пригрозил увольнением.

Все эти случаи произошли на фоне ряда громких детских смертей: в апреле уже этого года врачи залечили до смерти четырёхлетнего мальчика – ребенок умер через 8 дней лечения севастопольскими врачами и нахождения в различных медицинских учреждениях города. За это медики получили замечание. В августе в Центре охраны здоровья матери и ребёнка умерли женщина и новорожденный. Кроме того, в последний месяц лета в севастопольской больнице № 5 умер 15-летний мальчик, у которого врачи не смогли диагностировать рак.

Памятник «Примирения» оказался камнем раздора

Не менее беспокоит горожан и тот факт, что в городе пытаются устанавливать против воли севастопольцев исторические памятники. Первоначально городские власти не удосужились узнать мнения горожан, поэтому в городе повис вопрос по двум монументам – «Примирения и Согласия» и князю Григорию Потемкину. Местные жители не видят смысла в их установке. «Губернатор должен был собрать общественность, пообщаться с ветеранами, изначально узнать, как назвать памятник «Примирения». Можно было выяснить, чего хотят люди. Если Овсянников осуществит эти проекты, так и не спросив горожан, то это будет сигналом, что и в дальнейшем все можно делать без спроса.

Если горожане хотят чтобы к ним прислушивались, то их позиция должна быть более активная. Есть два варианта: либо губернатор будет получать конфронтацию, либо он пойдет на диалог», – рассказала член Общественной палаты Севастополя Ольга Дронова и добавила, что очень расстроена первыми выборами губернатора, так как не были допущены основные конкуренты. Она опасается, что Роман Кияшко, который в настоящее время является основным противником действующего ВРИО, может на финише выбыть из гонки: «Я за честную борьбу и за то, чтобы победил сильнейший. Если основной кандидат не находит в себе сил для честной борьбы, то начинаются манипуляции. Соответственно, я расцениваю кампанию Овсянникова, как кампанию кандидата, который панически боится сильных конкурентов», – заключила Дронова.

Безальтернативные выборы

Предвыборная кампания Овсянникова началась со скандала, благодаря которому были устранены основные оппоненты. Так, городская избирательная комиссия официально зарегистрировала кандидатом в губернаторы Романа Кияшко, Илью Журавлева, Дмитрия Овсянникова, Ивана Ермакова и Николая Кряжева. Виктору Резанову («Народ против коррупции») и Вадиму Колесниченко («Великое Отечество») в регистрации отказано. Они не прошли муниципальный фильтр. Между тем, пройти его было невозможно, так как Овсянников собрал более 80% подписей депутатов и умышленно лишил других кандидатов права участия в выборах. «Асфальтовым катком закатывается и делается ровная дорога для ВРИО губернатора. То, что Овсянников будет выбран, понятно. Он, используя административный ресурс, сделал максимальную работу, чтобы обеспечить себе безальтернативные выборы и победу. Сейчас задача номер один – обеспечить явку, так как низкая явка будет означать низкую легитимность выборов. Конечно то, что ВРИО губернатора не пошел в избирательный отпуск, говорит о том, что он боится результатов выборов, севастопольцев и избирательной кампании. Он просто цинично и нагло использовал административный ресурс», – заявил РИА «Новый День» Вадим Колесниченко.

Выборы ничего не изменят

Крымский политолог Андрей Никифоров уверен, что после выборов в Севастополе мало что изменится: «Изменится лишь формальный статус Овсянникова, должность его будет более короткая».

«Овсянников не смог стать модератором над борющимися друг с другом элитными группами. Фактически до того, как он стал ВРИО губернатора Севастополя, он политикой не занимался. Наверно, он был очень неплохим управленцем в определенной реальности, но не политиком. Политический опыт он приобретает очень медленно и стать настоящим политическим губернатором он не смог. Возможно, что этот процесс будет идти дальше, и он сможет таким стать, а возможно, и нет», – подвел итоги деятельности Овсянникова политолог.

Скандальные истории, фигурантом, которых являлся ВРИО Овсянников, можно перечислять и дальше. Здесь и закон о выборах губернатора, и элитное виноделие, для которого планировали изымать земли, и зарплаты бюджетникам, которые потребовал поднять президент России Владимир Путин, но власти Севастополя проигнорировали указ, и так далее.

Исход очевиден – Овсянников не захотел договариваться с горожанами и вряд ли после выборов изменит тактику. А значит, ситуация в Севастополе продолжит накаляться и вполне может «рвануть» аккурат накануне выборов президента РФ.

Севастополь, Анастасия Зук

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