Кто назовёт меня варягом – тот экстремист: в Севастополе разгорелся новый скандал вокруг ВРИО

Предвыборная кампания в Севастополе ознаменовалась новым скандалом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская избирательная комиссия обратилась в полицию с просьбой изъять агитационные материалы кандидата в губернаторы от КПРФ Романа Кияшко. По мнению горизбиркома, эти материалы являются экстремистскими и использованию в предвыборной кампании запрещены.

Речь идет о постерах, противопоставляющих «своего севастопольца» Кияшко безымянному «чужому», за которым угадывается врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, отмечает телеграмм-канал РИА82 со ссылкой на «Клуб регионов».

По мнению комиссии, постеры представителя КПРФ возбуждают «социальную, расовую, национальную или религиозную рознь» и пропагандируют «исключительность, превосходство либо неполноценность граждан», что нарушает требования законодательства РФ.

Отметим, избирком Севастополя Кияшко с выборов не снял, но попросил полицию пресечь «незаконную агитационную деятельность и изъять незаконные агитационные материалы». Одновременно документы направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Напомним, сам Кияшко в начале августа подал в суд на Овсянникова с просьбой отстранить ВРИО губернатора от участия в выборах, так как тот нарушил выборное законодательство, «забрав» большинство подписей муниципальных депутатов и ограничив тем самым число своих конкурентов. Суд ничего противозаконного в действиях штаба Овсянникова не увидел.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 08.09.17

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