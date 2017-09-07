Выборы в Севастополе: «Впереди – ничего, позади – пустота, посреди – лишь мешок с чем-то вроде кота…»

Кампания по выборам губернатора проведена так, что может привести к накоплению электоральных и политических рисков. Так считают эксперты фонда «Петербургская политика», проанализировавшие ситуацию в 16 субъектах федерации, где 10 сентября будут избирать главу региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально предполагалось, что выборы в Севастополе будут яркими. Эксперты даже допускали оппозиционный сценарий, предусматривающий участие в губернаторской кампании как бы оппозиционера, известного не только на региональном, но и на федеральном уровне. Подобным образом можно было решить сразу несколько задач: за счет интриги повысить активность электората, отработать варианты для президентских выборов и, наконец, легитимизировать итоги выборов.

Однако довольно быстро стало понятно, что в Севастополе разыгрывать подобный сценарий рискованно.

ВРИО губернатора Дмитрий Овсянников, назначенный в июле 2016 года, вошел в выборный год с хорошими результатами. В рейтинге политической выживаемости глав регионов он получил оценку 5-. Эксперты отмечали, что он удачно использовал имиджевый эффект после замены непопулярного губернатора, заключил ситуативный союз с Алексеем Чалым, добился возвращения прямых выборов и может опереться на федеральные бизнес-группы. Из минусов специалисты назвали отсутствие достаточного опыта в публичной политике, а также риск недооценить остроту элитных противоречий и протестного потенциала в городе.

Овсянников внимания на предупреждение экспертов не обратил, и 8 месяцев перед выборами были отмечены всевозможными скандалами. Наибольшую часть электорального потенциала ВРИО губернатора потерял на истории с генпланом Севастополя и в процессе выдвижения, когда фактически лишил кампанию хоть каких-то ярких участников, способных поддержать маломальский тонус выборов до дня голосования.

В результате в национальном рейтинге губернаторов по итогам июля – августа 2017 года Дмитрий Овсянников занял 60 место, едва не свалившись в группу аутсайдеров.

А его избирательная кампания при довольно высоком уровне благоприятствования на старте (4 из 5 возможных баллов) была отнесена в группу накопления электоральных и политических рисков. Попытка использовать имидж президента в предвыборных лозунгах Овсянникову не помогла, а, скорее, сыграла с ним злую шутку: «Общество постепенно обнаруживает, что интеграция в Россию не означает всеобщей гармонии», – отмечает президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

В целом предвыборный контент ВРИО губернатора оценен на «троечку», а сама кампания несимметрична политическим реалиям региона: с приходом Овсянникова структура элит стала еще сложнее, подчеркивают эксперты. «Первоначальный эффект от замены непопулярного Сергея Меняйло оказался постепенно смазан, не был преодолен внутриэлитный раскол. Звучали утверждения, что некоторые торжественно открытые во время выборов объекты были ранее построены при участии украинских властей, – комментируют предвыборную ситуацию в Севастополе в фонде «Петербургская политика». – Присутствует конфликт между попытками «стерилизации» федеральной повестки дня и исторически высоким уровнем общественной активности жителей города».

Риск предвыборной кампании в Севастополе кроется не в исходе голосования (результат очевиден), считают эксперты, а в дальнейшей консолидации местных элит против губернатора и росте раздражения электората накануне президентских выборов.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 07.09.17

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