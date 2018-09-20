Губернатор Севастополя поменял непослушных глав муниципалитетов на журналистов

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ограничил главам муниципальных образований доступ к заседаниям правительства и аппаратным совещаниям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое решение глава города объяснил тем, что руководители муниципалитетов прогуливают мероприятия, а предназначенные для них места следует отдать журналистам. Так как представителям СМИ во время заседаний правительства приходиться стоять по несколько часов из-за отсутствия свободных стульев и кресел.

В правительстве Севастополя корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили серьезность намерения Овсянникова, добавив, что его предложение уже реализуется: «Все что озвучил губернатор – достоверно на 100%. Это уже проявилось на сегодняшнем заседании», – рассказали в пресс-службе губернатора, уточнив, что на мероприятии не было глав муниципалитетов.

По мнению лидера общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольги Дроновой, если главы муниципалитетов, как утверждает Овсянников, действительно прогуливают заседания, то в нововведении есть рациональность, так как журналисты смогут работать в нормальных условиях.

В то же время общественница обратила внимание на отношение руководителей муниципальных образований к губернатору, усомнившись, что он пользуется большим авторитетом среди них. При этом Ольга Дронова напомнила, что его приходу к власти активно способствовал бывший спикер Законодательного собрания Алексей Чалый, не только анонсируя свою поддержку Овсянникову на прямых выборах, но и став лоббистом раскритикованного общественностью законопроекта о возможности проведения таких выборов. Сейчас же Чалый, видимо позабыв о своей роли в избрании Овсянникова, активно критикует губернатора.

«Насколько авторитетен губернатор, если главы муниципалитетов позволяют себе, совершенно спокойно, не приходить на заседания правительства? Ведь эти мероприятия важны, так как они дают возможность озвучить интересующие вопросы, напрямую пообщаться с губернатором, а также в кулуарах с коллегами, что зачастую бывает во властных структурах. Это говорит только об одном – такое взаимодействие с губернатором и его заместителями не так важно для глав муниципалитетов, как это было бы в идеальном варианте», – сказала РИА «Новый День» Ольга Дронова.

По предположению экспертов, активность Чалого, в 2017 году не посещавшего мероприятия ЗакСо на протяжении почти шести месяцев, может быть связана с его желанием получить место в парламенте на следующих выборах. Предполагается, что одним из ключевых моментов его предвыборной кампании станет критика Овсянникова как неэффективного руководителя.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.09.18

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