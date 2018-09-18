Парламент и правительство Севастополя безнадежно погрязли в склоках

Призывы представителей федерального центра к руководителям Севастополя прекратить политическое противостояние не возымели эффекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», затянувшийся конфликт между властями города разгорается с новой силой.

Спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила о намерении обратиться в надзорные органы из-за неявки представителей правительства на заседание парламента. В повестку дня были включены вопросы об исполнении бюджета города, но докладчиков от департамента финансов на месте не оказалось.

Между тем, накануне заседания ЗакСо в правительстве сообщили, что больше не намерены выступать перед депутатами, но пообещали направлять отчеты о своей деятельности. Начальник правового управления исполнительной власти города Михаил Вавилов объяснил это тем, что «осуществление контрольной деятельности Законодательного собрания проходит с нарушением законодательства Севастополя», поэтому в правительстве ожидают изменения регламента парламента. Как утверждает Вавилов, контрольная деятельность не регламентирована уставом парламента, а ее план не содержит перечня с конкретными должностными лицами, которые должны заслушиваться.

В комментарии для РИА «Новый День» лидер общественной инициативы «Наш Севастополь», член партии «Единая Россия» Олег Гасанов назвал закон Севастополя о контрольной деятельности Законодательного собрания основным документом, которому должны следовать депутаты и чиновники, в рамках своих полномочий и деятельности.

«Высказанная правительством аргументация – это отсутствие каких-то норм в регламенте Законодательного собрания. Регламент является документом внутреннего распоряжения и внутреннего распорядка сотрудников аппарата Законодательного собрания и депутатов. Его нормы никоим образом не распространяются на действия сотрудников правительства и других органов исполнительной власти. Поэтому, с моей точки зрения, аргументация неявки достаточно слабая. Она больше похожа на поиск причины», – сказал Олег Гасанов.

При этом он считает неправильной позицию руководства парламента из-за обращения в надзорные органы, предположив, что это только усугубит конфликт. Политик напомнил о том, что похожим образом поступил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, когда обратился в суд из-за того, что в ЗакСо отказались созвать внеочередную сессию для принятия бюджета.

«Все-таки хотелось бы надеяться, что и в Законодательном собрании, и в правительстве сидят уже взрослые, сформировавшиеся люди, которые найдут в себе силы преодолеть какие-то личностные противоречия, сесть за стол переговоров и выработать алгоритм взаимодействия ветвей власти, который будет служить на благо страны и города. То, что мы видим сейчас – это борьба личных идеологий, амбиций и попытка через осуществление властных полномочий добиться сугубо личного результата», – считает Олег Гасанов.

Напомним, перед принятием трехлетнего бюджета правительство Севастополя настояло на сокращении финансирования ЗакСо и Контрольно-счетной палаты. Из-за разногласий по проекту принятие документа несколько раз срывалось. Спустя почти четыре месяца в правительстве обратились в суд, обвинив Алтабаеву в незаконном бездействии за отказ созвать сессию. Однако в суде не удовлетворили требования губернатора.

Ранее высказала свое возмущение по поводу публичных разбирательств между правительством и парламентом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвавшая происходящее «детским садом». Она также предположила, что от скандалов, порождаемых бесконечными разногласиями, получится избавиться только после предстоящих выборов в ЗакСо, где севастопольцы дадут оценку депутатам и результатам их работы.

Похожей точки зрения придерживается и Олег Гасанов: «Законодательному собранию осталось работать менее одного года. Эффективность нынешнего Законодательного собрания – крайне невысока. Нашим депутатам нужно задуматься о том, что в единый день голосования им придется получить оценку от своих избирателей касательно эффективности работы Законодательного собрания за пять лет. Пока еще есть возможность, рекомендую им сосредоточиться не на внутренних конфликтах, а на законодательной работе, дабы жители Севастополя, избиратели почувствовали улучшение жизни уже сегодня», – подытожил политик.

Как сообщал «Новый День», кроме непрекращающихся склок между ветвями власти в Свеастополе, внутренние противоречия раздирают и местное отделение «Единой России».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 18.09.18

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