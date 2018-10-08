Эксперт: Собянин приезжал в Севастополь наставлять «технократа» Овсянникова

Визит мэра Москвы Сергея Собянина в Севастополь связан с очередной попыткой нормализовать политическую ситуацию в городе.

Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» высказал севастопольский политический и общественный деятель, председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

О встрече с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым сообщил сам Собянин, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в Twitter.

«Обсудили с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым планы сотрудничества. Все же Севастополь – тот город, история которого неразрывно связана с историей России и непосредственно Москвы. Столица на протяжении многих лет помогала развитию этого региона и всегда была рядом», – написал Собянин.

В то же время на сайте правительства Севастополя официальная информация о встрече Овсянникова и Собянина так и не появилась. По мнению Колесниченко, если бы визит мэра Москвы в Севастополь нужен был для политической поддержки Овсянникова, в правительстве приложили бы все усилия для максимального освещения встречи в СМИ.

Он напомнил, что город уже неоднократно посещали влиятельные представители федерального центра, чтобы примирить конфликтующие стороны – правительство города и Законодательное собрание. По его словам, все визиты «оказались безрезультатными», что подтверждают продолжающиеся скандалы. Колесниченко назвал Собянина «не последним человеком в иерархии власти России», и предположил, что он приехал в Севастополь в первую очередь как «наставник».

«Собянин за последние годы продемонстрировал высокий уровень организации работы у себя в городе и высокий уровень освоения средств. Выборы показали, что он пользуется доверием у населения. Я полагаю, что его приезд связан с попыткой достучаться до молодого технократа и научить его в частной беседе умению работать с населением в исполнительной власти», – сказал общественник.

Напомним, Севастополь длительный период сотрясают скандалы, сопровождающиеся взаимными обвинениями представителей исполнительной и законодательной ветвей власти. Несмотря на призывы федеральных чиновников проявить договороспособность, конфликт лишь усугубляется.

Свое возмущение по поводу публичных разбирательств между правительством и парламентом высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвавшая происходящее «детским садом». Она также предположила, что от скандалов, порождаемых бесконечными разногласиями, получится избавиться только после предстоящих выборов в ЗакСо, где севастопольцы дадут оценку депутатам и результатам их работы.

Лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова не согласилась с тем, что приезд Собянина связан с политическими проблемами Севастополя и охарактеризовала визит как «получастный». Так как, по ее мнению, если бы мэр Москвы желал лично побеседовать с Овсянниковым, не привлекая внимания СМИ, то не стал бы размещать «твит» о планах сотрудничать.

В комментарии для РИА «Новый День», общественница усомнилась, что Собянин мог во время встречи давать Овсянникову советы политического характера, и предположила, что, скорее, приезд главы Москвы связан с возможным намерением реализовать инфраструктурные проекты в Севастополе. При этом напомнив о том, что и ранее руководство столицы России уделяло много внимания городу – еще в украинский период Крыма по инициативе экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в городе строилось жилье для семей офицеров Черноморского флота, открыли филиал МГУ и культурно-деловой центр «Дом Москвы».

«Возможно, это связано с кадровым вопросом – может кто-то из окружения, подчиненных Собянина, планирует приехать на работу в Севастополь. Ведь Севастополь тоже является отдельной административной единицей. В Москве в последние годы успешно реализуются инфраструктурные проекты – развязки, общественные пространства, освещение, детские площадки, дворы. То, в чем нуждается Севастополь. И то, с чем в Севастополе еще во многих местах «криво и косо», – резюмировала Дронова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 08.10.18

Баскова и Киркорова лишают звания «народный артист Украины». / По крымскому сценарию: в Закарпатье всё готово для отделения от Украины. / Постпред Крыма при Путине рассказал, как перекрыть Украине Днепр. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»