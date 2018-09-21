А Севастополь подождёт: действия «группы Чалого» продиктованы желанием экс-спикера «добить» губернатора

Бывший спикер Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый и его сторонники из числа депутатов демонстративно проигнорировали правительственный отчет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие, организованное по инициативе губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, посетило 5 из 24 парламентариев. Среди пожелавших заслушать информацию об исполнении бюджета за первое полугодие оказались Игорь Валис, Борис Колесников, Татьяна Лобач, Татьяна Вусатенко и Ольга Хомякова.

Демарш группы Чалого связывают с отказом представителей правительства выступать с отчетами в ЗакСо. Ранее начальник правового управления исполнительной власти города Михаил Вавилов объяснил это выявленным нарушением законодательства в контрольной деятельности парламента. В связи с чем, чиновники потребовали изменить регламент ЗакСо. Но вместо этого, спикер ЗакСо Екатерина Алтабаева пообещала обратиться в прокуратуру с жалобой на правительство.

Лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольги Дроновой считает, что подобное поведение депутатов не следует считать чем-то неожиданным. Так как с активизацией Чалого, решившего войти в предвыборный период с обострения отношений с исполнительной властью, конфликты между правительством и парламентом в дальнейшем будут только усугубляться.

При этом общественница напомнила о том, что ранее севастопольцы уже были вынуждены стать очевидцами конфликта между группой Чалого и бывшим губернатором города Сергеем Меняйло, и повторение ситуации лишь вызывает раздражение у жителей города, но никак не способствует росту репутации экс-спикера.

«То, что депутаты из команды Чалого решили не ходить на правительственные отчеты, – ожидаемо. Это лишний раз говорит о том, что им всё равно, что происходит в городе. Их вообще не интересуют севастопольцы, жизнь города и изменения, которые происходят в нем. Они придерживаются своих внутрикорпоративных интересов», – сказала РИА «Новый День» Ольга Дронова.

По ее словам, запланированные отчеты правительства решили провести в максимально открытом формате, пригласив туда даже тех общественников, которые критикуют исполнительную власть за регулярные недочеты и небрежность в работе. Среди них оказалась и Ольга Дронова, ранее ставшая единственной из членов Общественной палаты Севастополя, кому отказали в продлении пропуска для посещения правительственных мероприятий.

По ее мнению, парламентарии должны были забыть о личном отношении к губернатору и другим представителям правительства, если действительно захотели бы узнать о результатах работы исполнительной власти. При этом Дронова выразила уверенность, что поведение депутатов, входящих в группу Чалого, стоит связывать не столько с обидой на правительство, сколько с влиянием, которое на них оказывает бывший спикер.

«Деятельность части депутатов нашего парламента направлена не на продвижение интересов горожан, как это должно быть, а на обеспечение интересов одного человека – того, кто их привел туда, того, кто дает им работу», – подчеркнула общественница.

Сложившуюся ситуацию она охарактеризовала как «большую беду парламента Севастополя», предположив, что изменить положение дел смогут сами севастопольцы, дав честную оценку работе нынешнего созыва ЗакСо на выборах, которые пройдут в 2019 году.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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