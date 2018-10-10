Чалый заигрывает с крупным бизнесом против Овсянникова – народ опять подождёт

Экс-спикер, а ныне «рядовой» депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый раскритиковал губернатора Дмитрия Овсянникова, обвинив его в создании проблем, не дающих развиваться бизнесу в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявления по правительству депутат сделал на парламентской пресс-конференции, приглашения на которую получили далеко не все аккредитованные представители СМИ.

Чалый, уже долгое время не принимавший участие в подобных мероприятиях, высказал свое мнение насчет закрытия торгового центра «Муссон», по ситуации с судоремонтным заводом «Южный Севастополь» и винным заводом «Инкерман». При этом депутат подчеркнул, что мог бы развить тему и привести еще много примеров того, как страдает бизнес из-за деятельности правительства.

«Ситуация, когда губернатор злоупотреблял правом для того, чтобы нанести ущерб различным знаковым проектам, – не единственная. Я могу на эту тему еще разливаться. Это не голословное утверждение – я готов это подтвердить. Если Дмитрий Владимирович Овсянников сподобится подать на меня в суд, то я с удовольствием приведу примеры, которые поставят его в затруднительное положение. Поэтому я думаю, что в суд он не подаст», – цитирует «Новый Севастополь» Чалого, который не стал отрицать, что правительство использует законные методы.

Между тем, лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова обратила внимание, что у каждого из трех представителей бизнеса, о которых говорил Чалый, разные причины возникших проблем. Но если их объединить под критику правительства – то они вполне могут подойти для того, чтобы спровоцировать новый скандал в Севастополе.

«Чалый использует такие проблемы исключительно для продвижения своих и только своих общественно-политических интересов накануне кампании 2019 года в Законодательное собрание. Смотреть на это можно исключительно с улыбкой – потому что такое мы уже видели с десяток раз. Когда Алексей Михайлович использует что-то или кого-то для того, чтобы продвинуть свои интересы. Он и губернаторов пытался использовать – не получилось, начал использовать других для того, чтобы бороться с ними. Это классическая история – Алексей Михайлович всегда там, где конфликт. Причем такой конфликт, который нужен исключительно ему и в его целях», – прокомментировала агентству «Новый День» Ольга Дронова выступление Чалого.

При этом, по ее мнению, депутат подобными заявлениями в первую очередь пытается найти политическую поддержку за пределами Севастополя.

«Когда ежедневно общаешься с севастопольцами, то понимаешь, что их не волнуют проблемы крупного бизнеса. Жителей города могут волновать высокие цены, плохо сделанные спортивные площадки, дороги, текущие крыши, высокие тарифы, отсутствие работы – всё, что касается ежедневной жизни наших семей. Как мне кажется, это выступление Чалого больше предназначено для федералов, нежели для севастопольцев. Потому как эта тематика не дойдет до сердца каждого севастопольца. Эта карта, скорее всего, разыгрывается ради громких заявлений, которые должны быть услышаны в Москве», – подытожила общественница.

Напомним, в Севастополе продолжается затянувшийся конфликт между правительством города и Законодательным собранием, в котором преобладает так называемая «группа депутатов Чалого». По предположениям экспертов, Чалый надеется сохранить статус депутата, получив поддержку на предстоящих выборах в ЗакСо. При этом наблюдатели сомневаются, что Чалый сумеет сохранить контроль над следующим составом парламента, даже если будет участвовать в выборах с новой командой и сумеет получить мандат.

Между тем, эксперты предполагают, что перед выборами политическая активность Чалого будет расти, в основном за счет критики правительства – поэтому новых скандалов в Севастополе не избежать.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.10.18

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