Аксёнов потребовал отставки Овсянникова

Глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании Севастополя Вячеслав Аксёнов считает, что губернатор Дмитрий Овсянников должен подать в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксёнов, которого относят к группе депутатов из команды экс-спикера ЗакСо Алексея Чалого, заявил, что Овсянников не дает развиваться предпринимательству в городе.

«Когда Севастополь в условиях санкций пытается вовсю привлекать бизнес, мы мало того, что не справляемся с этой программой, так еще распугиваем тот бизнес, который за свой счет решает социальные задачи. Во что мы хотим превратить наш город? Как можно оставаться на посту губернатора в таких условиях? Любой приличный человек уже давно бы подал в отставку», – цитирует «SevastopolMedia» Аксёнова, возглавляющего бюджетную комиссию ЗакСо.

Напомним, ранее с похожей критикой Овсянникова выступил сам Чалый. Его заявление о проблемах бизнеса эксперты расценили как начало предвыборной кампании в следующий состав ЗакСо, которую он намерен строить в том числе за счет обвинений губернатора в неэффективности.

Примечательно, что в региональном отделении партии поспешили обозначить свою позицию. В организации подчеркнули, что Аксёнов критиковал Овсянникова не как представитель «Единой России».

«Так как Аксёнов совмещает пост с руководством фракцией, у людей может возникнуть двоякое понимание ситуации. Подчеркну, что высказанная им позиция не является позицией партии. Заявление Вячеслава Аксёнова звучало в связи с его личными домыслами и суждениями, не подтвержденными ни одним документом, фактом, какой-либо доказательной базой. Более того, это можно расценивать как намек на популизм. Скорее всего, это какие-то политтехнологические приемы, формулировка для медиапространства. Данное мнение никакого отношения к севастопольскому региональному отделению «Единой России» и фракции не имеет»,– заявил замсекретаря отделения партии Сергей Михайлюк.

При этом Михайлюк заявил, что работа партии с правительством и губернатором является конструктивной.

Как сообщал «Новый День», по мнению экспертов, экс-спикер Заксобрания Севастополя Алексей Чалый, публично обвиняя губернатора в создании проблем для предпринимателей, пытается, таким образом, заигрывать с крупным бизнесом города против Овсянникова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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