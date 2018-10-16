Вот и вся политика: севастопольские ветви власти дерутся за частные земли

Правительство Севастополя и Законодательное собрание города вступили в очередное политическое обострение из-за места, где будут заслушиваться доклады чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители правительства в третий раз проигнорировали заседание регионального парламента с запланированными отчетами перед депутатами.

Доложить депутатам информацию о результатах своей работы должны были сотрудники департаментов финансов, капстроительства, труда и соцзащиты населения, экономического развития, а также представители главных управлений потребительского рынка и лицензирования, природных ресурсов и экологии, молодежи и спорта Севастополя. Из-за неявки чиновников, парламентариям пришлось исключить вопросы из повестки дня.

Спикер ЗакСо Екатерина Алтабаева заявила, что для парламента заслушивание докладов является необходимостью, и призвала правительство не игнорировать заседания.

«Во исполнение федеральных и субъектовых законов, вопросы контрольной деятельности в повестку дня будут включаться. Мы очень надеемся на то, что контрольная деятельность будет исполняться в этом году в полном объеме», – цитирует Алтабаеву пресс-служба ЗакСо.

Напомним, в сентябре в правительстве Севастополя усмотрели нарушение в регламенте работы парламента, и потребовали внести изменения. Губернатор Дмитрий Овсянников заявил, что отчеты будут представляться ЗакСо только в письменном виде. Из-за игнорирования заседаний парламента, Алтабаева пригрозила обратиться в надзорные органы с жалобой на правительство, но чиновники позицию не изменили, не явившись с отчетами уже второй раз в октябре.

При этом Овсянников организовал отчеты чиновников в здании правительства, которые могут обсудить пожелавшие этого депутаты или общественники. Но их посещает лишь малая часть парламентариев. Депутаты из команды экс-спикера Алексея Чалого правительственные мероприятия решили игнорировать. Что, по мнению лидера общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольги Дроновой, свидетельствует об отсутствии у депутатов реального интереса к жизни севастопольцев и происходящему в городе. Также общественница связывает усугубление отношений правительства и ЗакСо с политической активизацией Чалого, который сможет использовать конфликты с губернатором для своего продвижения перед выборами в парламент.

С этим утверждением согласен другой лидер общественной инициативы «Наш Севастополь», севастопольский политик Олег Гасанов. Он считает, что обострение конфликта между правительством и ЗакСо связан с новым политическим сезоном, и действующие депутаты стараются преподнести себя как «защитники людей и бизнеса», но на деле в очередной раз «пытаются обмануть севастопольцев».

С критикой Овсянникова из-за проблем у крупных бизнесменов накануне выступил Чалый – на парламентской пресс-конференции, с ограниченным количеством участников СМИ. В своем выступлении депутат «вступился» за торговый центр «Муссон», винный завод «Инкерман» и судоремонтный завод «Южный Севастополь». Однако, по мнению Гасанова, депутаты ведут себя вопиюще непоследовательно.

«Я хотел бы напомнить, что полтора года назад основной спикер пресс-конференции заявлял о необходимости создания на базе корпорации «Таврида Электрик» приборостроительного кластера в Севастополе с изъятием у частных предпринимателей бывших предприятий отрасли. Завода им. Ленина, завода им. Калмыкова и завода «Муссон». Сейчас этот же человек заявляет о недопустимости подобного изъятия», – сказал Гасанов.

Политик также предположил, что депутаты озаботились судьбой предприятий лишь потому, что «они не достались» им.

«Та же группа депутатов, те же самые люди требовали изъять виноградники у крупных производителей вина, в том числе у «Инкермана», и передать их в руки владельцев небольших терруаров и разделить землю на 20-гектарные участки», – утверждает Гасанов.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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