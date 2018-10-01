Эксперт: Чалый и Овсянников дестабилизируют Севастополь

Новый состав Законодательного собрания Севастополя, сформированный после выборов в 2019 году, уже не будет подконтролен действующему депутату, бывшему спикеру местного парламента Алексею Чалому.

Такое мнение выразил севастопольский политический и общественный деятель, председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Колесниченко допускает возможность того, что Чалый, «отрезавший себя от классического российского политикума своим инфантилизмом, помноженным на романтизм и болезненное самолюбие», сможет попасть в следующий состав ЗакСо. При этом политик предполагает, что «монополии Чалого» в парламенте уже не будет.

«Потому что, во-первых, ему уже не доверятся в Кремле. Во-вторых, в Севастополе уже мало людей, кто хотел бы вместе с ним идти, понимая самое главное: все эти амбиции и желания, помножены не на российские реалии и планы, а исключительно на его личное восприятие развития города. Которое никак не сопрягается с мнением и желаниями большинства севастопольцев», – рассказал в интервью РИА «Новый День» Колесниченко.

Он предположил, что в нынешнем составе ЗакСо числятся люди, которые ориентируются на те полномочия, что были у депутатов Севастопольского совета в украинский период. Что, по его мнению, является ошибочным, и негативно отражается на развитии города.

«Роль Заксобрания в российской политике не является ключевой. Это последствие, скажем так, проукраинского понимания участия человека в политике. Ключевым игроком в российской политике является глава исполнительной власти. И политикой, по сути, занимается исполнительная власть», – сказал политик.

Вместе с тем, он отметил, что проблемы городу приносит и позиция руководителя правительства города – Дмитрия Овсянникова.

«Проблема исполнительной власти в Севастополе заключается в так называемом «топ-менеджере», «кризис-менеджере» – губернаторе. Который, к сожалению, никогда ничем не управлял, ничего не создал, а амбиций – слишком много. Чем быстрее кураторы из федерального центра его поставят на место, и помогут ему осознать, что не он главный в городе, а российская государственность, тем быстрее мы сможем как минимум попытаться стабилизировать ситуацию в городе. А потом надо будет исправлять ошибки, которые были сделаны за последние пять лет», – считает Колесниченко.

По его мнению, конфликты между представителями правительства и Заксобрания Севастополя затягивают реальную интеграцию региона в российскую действительность, для чего, по оценке Колесниченко, потребуется до 10-12 лет.

Напомним, Севастополь длительный период сотрясают скандалы, сопровождающиеся взаимными обвинениями представителей исполнительной и законодательной ветвей власти. Несмотря на призывы федеральных чиновников проявить договороспособность, в сентябре конфликт между сторонами лишь усугубился. В правительстве отказались выступать с отчетами перед депутатами, организовав выступления чиновников у себя. Однако большая часть членов ЗакСо, которых относят к «группе Чалого», проигнорировали их, а спикер парламента Екатерина Алтабаева пообещала обратиться в надзорные органы с жалобой.

Как предполагают общественники Севастополя, конфликт мог усугубиться в том числе по инициативе Чалого, пожелавшего перед выборами улучшить свою репутацию в глазах местных жителей за счет критики губернатора.

Накануне местные СМИ сообщили о возможном распаде нынешней команды Чалого и спрогнозировали начало набора экс-спикером новых, «более преданных» ему лично сторонников для избрания в ЗакСо в 2019 году.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 01.10.18

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