Кто кого: противостояние ветвей власти в Севастополе подошло к последней черте

Полугодовой конфликт правительства и депутатов Заксобрания Севастополя достиг своего апогея.

«Противостояние Заксобрания и губернатора в Севастополе уже прошло стадию взаимных обвинений и судебных дел, выход из ситуации пока не найден, но он есть: нужно поменять губернатора или Заксобрание», – цитирует «Коммерсантъ» политолога Андрея Колядина.

По словам Колядина, обычно в таких случаях побеждают губернаторы, «но Крым и Севастополь – особый регион, в нем не так все однозначно».

Как уже сообщал «Новый День», в минувший понедельник глава Севастополя Дмитрий Овсянников недвусмысленно намекнул местным парламентариям, что найдет «способ, как развиваться дальше без такого неэффективного манипулятивного органа, как Заксобрание», если в среде депутатов не возобладает разум.

Причиной столь резких заявлений стало решение парламентариев урезать полномочия правительства в бюджетном вопросе. Из 14 ранее существовавших возможностей по внесению изменений в свободную бюджетную роспись осталось только два. Чиновники упирают на то, что действия парламентариев угрожают своевременной реализации важных городских проектов, так как срок рассмотрения каждой поправки увеличился с 17-ти до 77 дней.

Депутаты, в свою очередь, настаивают, что таким образом защищают казну от нецелевого использования. По мнению главы комиссии по бюджету Заксобрания Севастополя Вячеслава Аксенова, бесконтрольные права могут привести к тому, что «средства на больницы, например, пойдут на какой-нибудь концерт».

На самом деле суть конфликта лежит гораздо глубже. Эксперты считают, что на блокирование процесса принятия важных решений для города влияет экс-спикер регионального парламента, депутат Алексей Чалый, контролирующий значительную часть коллег. По мнению известного российского политолога Дмитрия Гусева, Чалый преследует цель «создавать нестабильность и управлять городом, не отвечая при этом ни за что».

Политолог Павел Никаноров согласен с таким мнением: «Алексей Михайлович любит повторять, что всегда был в жесткой оппозиции к руководителям Севастополя в украинский период, подавая это как доказательство своей последовательной пророссийской позиции. Однако создается впечатление, что в слове «антиукраинский» для него на первом месте стояло и продолжает стоять – «анти»: не успела Русская весна вступить в свои права, как Чалый уже стал «антименяйловцем», а теперь и «антиовсянниковцем». К Овсянникову много вопросов, но именно разрушительная позиция экс-спикера отвлекает общественность от конструктивной критики правительства и превращает ситуацию в битву с нулевым результатом и для города, и для федерального центра».

В начале июня в конфликт между ветвями власти в Севастополе вмешалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, потребовавшая прекратить противостояние и прийти к компромиссу. Попытка спикера Верхней палаты российского парламента вызвала иронию у севастопольских общественников. «Власти Севастополя (обе ветви) плевать хотели на ваши просьбы прекратить склоки в Севастополе», – отреагировал на требование Матвиенко севастопольский блогер Дионис Апостолаки.

Действительно, за неполных два месяца, прошедших с визита Матвиенко в Севастополь, ситуация только усугубилась. Между тем, если Овсянников всерьез решится на кардинальные шаги, то времени у него остается не так уж много. «Через два месяца, в соответствии с федеральным законом, Заксобрание нельзя будет распустить, так как останется год до истечения срока его работы», – заявил глава комиссии по законодательству севастопольского Заксобрания Виктор Посметный.

Севастополь, Оксана Мурзина

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